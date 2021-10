Snad gól nastartuje celou naši lajnu, doufá budějovický Voženílek

Loni se rozehrál a se 24 kanadskými body byl po Zdeňku Doležalovi druhým nejproduktivnějším budějovickým útočníkem. V novém ročníku však Danielu Voženílkovi trefy scházely. Deset kol na premiérový zásah čekal, radovat se mohl až v Liberci, kde ale branka 25letého forvarda Motoru k bodům nepomohla.

Podruhé za sebou jste podlehli týmu, který se trápil a táhl si sérii porážek. Čím to?

Je to velká škoda, že jsme alespoň jeden z těch zápasů nevyhráli. Vlastními chybami jsme soupeřům darovali vítězství, hlavně tedy Liberci. Tam jsme nehráli špatně, ale inkasovali jsme po našich zaváháních. S Litvínovem nám zápas nevyšel.

Předtím jste porazili Brno a Spartu. Je těžší čelit týmům, které nutně chtějí zlomit sérii neúspěchů?

To je těžké říct. Když se týmu nedaří, tak se soustředí na každý zápas, aby to prolomil. Bojuje každé střídání, zatímco třeba Sparta a jiné týmy nahoře mají nahráno, tak si teď někde trošku povolí. Ale to je spekulativní. My přistupujeme ke všem zápasům stejně.

Zbytečně jste padli i nedávno v Pardubicích, také jste inkasovali vyrovnávací branku pár vteřin před druhou sirénou. Takové chvíle ale musíte zvládat.

Přesně tak, ty rozhodují. V Pardubicích a Liberci to bylo podobné. Měli jsme na výhru, ale sami jsme se o ni připravili. Musíme se z toho poučit, nic jiného nám nezbývá. Potřebujeme získávat body, pomáhá to na psychiku. Lépe se pak kouká na tabulku, podpoří vás to. Naopak si z minulé sezony dobře pamatujeme, jaké to je, když prohráváte a zůstáváte dole.

Karlovy Vary vs. České Budějovice Online reportáž v pátek od 17:30

V pátek vás čekají Karlovy Vary, které taky třikrát za sebou prohrály, byť to bylo se třemi nejlepšími v tabulce. Ale i vy budete chtít uspět. Co bude rozhodovat?

Uvidíme, je to další těžký soupeř. Tým mají delší dobu spolu, už mají nějaké jméno. Víme, že je to kvalitní mužstvo, které hodně bruslí a napadá, na to se musíme připravit. Je třeba se vyvarovat chyb z posledních zápasů. Budeme hledat cestu k vítězství.

V Liberci jste poprvé v sezoně skóroval, na gól jste čekal deset utkání. Jak jste to nesl?

Začátek sezony nebyl špatný. Měl jsem šance, dařilo se, byl jsem v klidu. Ale pak zápasy přibývaly, góly nepřicházely a přestalo se dařit i herně. Naše lajna nehrála dobře, tak snad nám všem i ten gól pomůže.

Do vaší formace s Matoušem Venkrbcem a Jakubem Valským trenéři téměř nesahali, přestože jste góly nedávali. Řešili jste to se spoluhráči?

Jasně, bavili jsme se o tom, proč nám to nepadá. Hlava je ve sportu důležitá, bez ní nejde nic. Jsem rád, že mi to tam padlo a snad začnou dávat branky i další kluci.

Kromě chybějících bodů vás tíží i bilance -8 v +/- statistice. Není to rozhodující, ale asi to vnímáte, že?

Moc to nepřidá. Není to úplně vypovídající statistika, ale prostě nám to tam svítí. Budeme s tím muset něco udělat.

Body můžete nasbírat i v přesilovce, kde občas zaskakujete v elitní pětce s Milanem Gulašem či Lukášem Pechem. Jak se střídáte na pozici s Jindřichem Abdulem?

Jindra chodí častěji. Já jsem připravený a čekám na pokyn trenéra, který se rozhoduje asi podle toho, když cítí, že je třeba změna. Ale musíme se i při hře pět na pět přidat k naší první lajně, která boduje.

Přestože jste řadu bodů poztráceli zbytečně, pořád jste ve středu tabulky a s loňským trápením to nelze srovnávat, že?

Ne, to je úplně něco jiného. Máme vlastně pořád nový tým, který se sehrává a hledáme další varianty sestavy. Na konci sezony bude nejdůležitější, abychom byli v nejlepší formě.