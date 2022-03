Často jsme hráli jako nejhorší tým v extralize, ví litvínovský Zdráhal

Vedli, do Karlových Varů bušili, ale rupli 1:3 i kvůli dvěma využitým přesilovkám soupeře. Žuchli na 13. místo a místo boje o medaile je čeká dovolená. „Obrovské zklamání, ani nemám chuť mluvit. Celá sezona stála za ho...,“ soukal ze sebe nejlepší střelec týmu Patrik Zdráhal.

Jaká tedy sezona byla?

Prohráli jsme tolik zápasů, které jsme vyhrávali o dva tři góly. Nebo o jeden. Dneska zase vedeme, jsme jasně lepší, a prohrajeme.

Takže symbolický konec?

Asi jo. Měli jsme v zápasech pasáže, kdy jsme hráli výborně, pak pasáže, kdy jsme byli suverénně nejhorší tým extraligy. Potrestalo nás to. Vary měly jednu šanci a daly jeden gól, my třináct šancí a trefíme gólmana, tyč, hokejky. Neměli jsme štěstí, ale to přeje připraveným. Asi jsme nebyli tak připravení a kvalitní, abychom postoupili.

A zase vám nešly přesilovky.

Zahodili jsme je, žádná šance, žádná střela. Klasická naše sezona. Soupeři přesilovky a přečíslení využijí. V zakončení jsou důraznější. Nevím, co jsme dělali špatně. Tým nevyužil svůj potenciál. Teď jsme byli na vlně, ale zranili se suverénně nejlepší beci. Hráli pod injekcemi, Balinskis s vykloubeným ramenem, Irving se zlomeným prstem. A Hrbas měl trest. Tým není nafukovací, je to znát.

Proč ty výkyvy během zápasů?

Vědět to, dávno bychom to spravili, stávalo se nám to od 10. kola. Jestli polevíme, že to půjde samo... Samo to nepůjde nikdy. Musíme se poučit. Není jiná cesta, než příští sezonu hrát nahoře. Poslední dva roky tu měly být ambicióznější, než jsme dokázali, 13. místo je obrovské zklamání.

Přitom vám osobně se dařilo...

Ale co z toho. Když nepostoupíš do play off, maže se, jestli jsi dal 10 nebo 50 gólů. A velcí hráči se ukazují v play off, tam je sledují zahraniční kluby, reprezentace. Proto mě štve, že končíme. Je těžké to skousnout. Hrát stabilně 60 minut, máme na první osmičku, ale my vypadávali z role.