Litvínov je pro mě i přes kritiku jasná volba, tvrdí kouč Růžička

„Jsem odtud a nevrátil jsem zatím Litvínovu to, co bych měl,“ řekl Růžička. Na střídačce ho chce i generální ředitel Pavel Hynek, takže po schválení smlouvy představenstvem nic nebrání prodloužení angažmá. „Pro mě je to jasná volba i s tím, že tu bylo hodně kritiky.“

Po Vladimíru Országhovi přebíral Růžička mužstvo na 10. místě, nakonec Verva skončila až třináctá. „Říkal jsem i hráčům, že se nemůžeme divit kritice fanoušků. Všichni chtějí, abychom byli v jiných patrech tabulky. Kdyby po takových výkonech kritika nebyla, tak by bylo asi něco špatně.“

Rozkolísané výkony a ztráty skvěle rozehraných zápasů, to byly hlavní příčiny litvínovské blamáže.

„Spoustu utkání jsme odehráli takticky špatně. Nebyli jsme dostatečně silní v osobních soubojích, na mantinelech a v situacích jeden na jednoho. Soupeři byli v tomhle lepší,“ hodnotil Růžička na klubovém webu. „Pro mě je nepochopitelné, že jsme měli vždy šílené druhé třetiny. Jako den a noc. První třetina slušná a ve druhé, jako když někdo mávne proutkem, a udělali jsme až neskutečně moc minel.“

Jen Kanaďan Estephan a Zdráhal se v sezoně přehoupli přes 40 kanadských bodů, třetí nejproduktivnější byl bek Irving s body pětadvaceti. „Nechci na nikoho nic házet, ale body od lídrů nám chyběly. Taky si neumím vysvětlit, že někdy kluci lezli doslova po čtyřech a jindy to byl úplný opak.“

Růžičkovy tréninky jsou pověstné, i na to si tým přivykal. „Jsem zastáncem tvrdých tréninků a myslím, že ze začátku v tom byl trochu problém, než si na to kluci zvykli. Když to pochopili, vypadalo to už dobře. Nejdůležitější je ale konkurence mezi hráči. Mít kádr malinko širší, mohli bychom některé kluky bez formy postavit mimo sestavu.“

Posily pro novou sezonu už vytipované má. „Nastala doba kádr trochu obměnit. Jsou tu hráči, kteří zde hrají dlouho, a věk zastavit nelze. Litvínov měl vždycky spoustu hráčů místních. Chtěl jsem využít juniory ke zvýšení konkurence, ale oni hrají o záchranu. Děláme maximum, aby se nejvyšší soutěž juniorů udržela, bez ní by to bylo hodně špatné.“

Zůstane legenda Viktor Hübl? Ještě to jasné není. „Viktor je obrovská ikona litvínovského hokeje. Jeho budoucnost ještě budeme řešit, není to o jedné schůzce. Všichni stojí o to, aby takový hráč v klubu pracoval dál. Bude hodně záležet i na Viktorovi.“

Růžičkův plán s Litvínovem je jasný: „Chci, aby se vrátil do horních pater extraligy.“