Hadamczik volá po limitu pro cizince, jako ideál vidí jen tři na tým

„V myšlenkách to máme, víme o tom, vnímáme to a denně se o tom bavíme, ale neumím vám dneska přesně odpovědět, jak to udělat. Neznám ještě právní výklad Evropské unie, co můžeme a co ne. Asi bychom si pravidla uměli upravit, ale momentálně je to rozpracovaný materiál, takže nemohu říct, že to má být příští rok tak, či onak. Určitě však nechci, aby měl český hokej zásadu, jako měli jednou Němci, že tam hrálo v mužstvu 15 cizinců a tři domácí hráči, to v žádném případě. Mládež musí být naším základním kamenem, abychom v budoucnu neměli v týmu polovinu cizinců,“ prohlásil Hadamczik.

Jaký by měl být podle jeho názoru ideální počet povolených zahraničních posil? „Ideální není v životě nikdy nic, vždy jsou nějaké kompromisy a špatné stránky věci. Myslím si ale, že by úplně stačilo, kdyby byli jen tři cizinci. Berte to ale s rezervou, to se bavíme jen o tom, co by mohlo jednou v budoucnu být. Momentálně to není na programu,“ vysvětlil Hadamczik.

„Ideální by samozřejmě bylo mít tolik dobrých hráčů, že bychom cizince vůbec nepotřebovali. Že bychom pak měli peníze na to koupit úplné špičky, na to zase peníze nemáme. Kdybyste chtěli přivést Crosbyho nebo Malkina, to nikdy nebudeme schopní zaplatit, musíme se pohybovat v rámci relací České republiky. A to je vychovávat hráče tak, aby naše reprezentační týmy uspěly v mezinárodních soutěžích, aby v extralize bylo k vidění daleko více mladých hráčů,“ dodal Hadamczik.

Domácí nejvyšší soutěž označil za zestárlou. „Není to nic proti starým hráčům, ale když v ní kdysi Jaromír Jágr nastupoval jako mladý kluk, musel mít obrovský výkon, aby si tam zahrál. Jedním z nejlepších hráčů extraligy je teď čtyřicetiletý Tomáš Plekanec, který v Kladně hraje 30 minut na zápas a vydrží to. Smekám před ním klobouk, vždyť v minulé sezoně mohl pokukovat po národním týmu, pokud on sám za něj chtěl hrát. Tou vizí je, že mládí musí jít vpřed, ale nesmí to mít ustláno. Musí za tím být tvrdý trénink,“ zdůraznil Hadamczik.

Je přesvědčený, že další posun přinese ve své nové podobě juniorská extraliga, byť se její peloton rozšířil ze 14 na 16 mužstev. „Je to změna k lepšímu. Ta soutěž je kvalitní a těžší než byla, i když jsme přidali dva týmy navíc. V mládežnických kategoriích je odměnou za vítězství v lize cesta na zápasy NHL. Není to až tak jako odměna, ale spíš psychologická válka. Trenér by tam měl říct klukům: ‚Podívej se, tady jednou můžeš hrát, ale musíš denně o dvě hodiny víc trénovat.‘ Protože trénovat hodinu denně na ledě je strašně málo na to, abyste se stal světovým hráčem,“ řekl Hadamczik.

Na celkově změně k lepšímu se musí podle jeho názoru podílet celé hokejové prostředí, aby hráči hokejově dorůstali raději doma než v zahraničí.

„Nemůžeme všechny dávat do jednoho pytle, ale spousta agentů, než aby nám pomáhala, tak říkají hráčům, ať jdou ven. Někteří hráči nám v Břeclavi (po Hlinka Gretzky Cupu) říkali, že ani neví, proč jdou ven, že jim to říká agent. Musíme každým dnem a měsícem vylepšovat prostředí v Česku. Ten systém musí být ale nastavený tak, že mladí budou dostávat šanci v A-týmu, pokud budou mít odpovídající výkonnost. A trenér je musí podržet. Mladí hráči potřebují vidět tu šanci hrát za první tým,“ uvedl Hadamczik.

Další rezonující témata posledních měsíců jako například novou Síň slávy či návrat státního znaku na reprezentační dresy ale odmítl otevírat s tím, že k tomu bude svolána tisková konference.