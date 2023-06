Hadamczikův názor na Jaškina neodsuzuji, říká Hašek. Přijmou ho ve Štrasburku

Na sociálních sítích začal aktivně vystupovat krátce po vypuknutí války. Tehdy asi nečekal, že by mohl témata spojená s děním na Ukrajině řešit s předními zahraničními politiky.

Bývalý hokejový brankář obdržel překvapivou nabídku od europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL).

„Volali jsme si, přiblížil mi, o co by přesně šlo. Beru to jako velkou příležitost se podělit o své myšlenky s lidmi, kteří mají vliv,“ vypráví Hašek.

Do Štrasburku, sídla Evropského parlamentu, se vydá 11. července v doprovodu diplomata Michela Žantovského. Má naplánované veřejné vystoupení, tiskovou konferenci a schůzky s politiky z několika zemí.

„Program stále ladíme, ale půjde o velice náročný den, jednat budu od rána do večera. Nejspíš tam budu muset zůstat přes noc, což jsem původně neplánoval,“ říká olympijský vítěz z Nagana.

A vzápětí dodává: „Budeme řešit účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních sportovních akcích. Když teď jezdí po ledě nebo běhají na ovále, jde o velkou reklamu na ruskou válku. Musíme nastavit striktní podmínky a řídit se jimi.“

Dominik Hašek na tiskové konferenci k odhalení originální sběratelské bankovky.

Hašek chce evropské politiky přesvědčit, aby sportovcům z obou zemí podali pomocnou ruku. Ale pouze za předpokladu, že veřejně odsoudí dění na Ukrajině a budou se tímto postojem řídit i v soukromém životě.

„Udělejme z nich ambasadory míru. Pokud to bude možné, poskytněme azyl jim i jejich rodinám. Zařiďme, aby nemuseli žít s vědomím, že propagovali válku a zodpovídají za spousty ukrajinských i ruských životů,“ nabádá jeden z nejlepších gólmanů hokejové historie.

Jeho činy mají také celou řadu odpůrců. Na jméno nemohou Haškovi přijít především Rusové, kteří jej přes média pravidelně častují osobními urážkami.

Cesta do Štrasburku mu renomé v zemi, kde strávil sezonu 2010/11 v dresu Spartaku Moskva, rozhodně nevylepší.

„Má vážné problémy s hlavou, je námi posedlý. V IIHF ho nechtějí, tak se cpe do politiky. Po takových vyjádřeních jej lze nazvat jen malým fašistou,“ prohlásil dvojnásobný olympijský vítěz Alexander Koževnikov.

„Je to blázen, jeho chování považuji za obrovské zklamání. Proč se vůči naší zemi vyjadřuje tak negativně? Co jsme mu udělali?“ přidal se šestinásobný světový šampion Boris Majorov.

Yevhen Perebyinis @YPerebyinis Dnes jsem měl na MZV vzacnou návštěvu. Poděkoval jsem Velkému Dominátorovi @hasek_dominik za jeho podporu, zejména za jasný postoj, že žádný ruský sportovec se nesmí účastnit jakýchkoliv mezinárodních soutěží dokud ruská válka proti Ukrajině pokračuje. https://t.co/eqeu4RHq1F oblíbit odpovědět

Hašek ostrou kritiku zaznamenal, ale vůbec ji neřeší. Nenechá se rozhodit, nehodlá polevit. I nadále pokračuje v tom, co považuje za správné.

Na začátku června podnikl cestu na Ukrajinu, o níž už nějakou dobu uvažoval. Vydal se podpořit mladé sportovce, postupně navštívil šest hokejových stadionů.

Zamířil do Kyjeva, Buči i Charkova, který se i po vyhnání ruských vojsk stále složitě vrací do normálního provozu.

Během pětidenní návštěvy se sešel s členy Ukrajinského hokejového svazu či ministrem sportu, ale také s válečnými invalidy a lidmi, co během války přišli o členy rodiny.

„Poslouchal jsem jejich příběhy, které ve mně zanechaly hlubokou stopu,“ přiznává.

Hadamczika neodsuzuje

Před rokem se neúspěšně ucházel o funkci šéfa hokejového svazu. Nyní bedlivě sleduje kroky jeho přemožitele Aloise Hadamczika, které mnohdy budí rozpaky.

Bývalý kouč národního mužstva zarazil kupříkladu svým postojem k reprezentační budoucnosti Dmitrije Jaškina, jednoho z českých hráčů působících v KHL.

„Dmitrije znám, je to výborný hokejista a takové bychom určitě potřebovali. Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu,“ uvedl.

„Hadamczikova vyjádření neodsuzují, je to jeho názor. Nelíbí se mi, že čeští kluci hrají v Rusku. Neviním je, ale naše zákonodárce, kteří už dávno měli občanům zakázat práci v zemi nepřítele,“ zareagoval Hašek.

Nabitý program má i po návratu z Ukrajiny. Věnuje se vlastnímu podnikání, už nějakou dobu se netají ambicemi v politice, do niž by chtěl během dvou let proniknout.

Již dříve připustil, že uvažuje také o možnosti kandidatury na prezidenta. Teď se ale soustředí především na návštěvu Štrasburku a hlásí: „Ukazuje se, že to, co dělám, má smysl.“