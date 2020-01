Obránce Polášek ve Spartě končí, po dohodě s klubem odchází do Finska

„Těžko říct, jestli ve Spartě zůstanu měsíc, nebo rok,“ nedokázal odhadnout Adam Polášek v červencovém rozhovoru. Se Spartou tehdy podepsal smlouvu s tím, že pokud se do 10. ledna vyskytne zajímavá nabídka ze zahraničí, pražský klub jej propustí.

Stalo se tak krátce před stanoveným termínem. S osmadvacetiletým bekem, který předloni startoval na MS i olympiádě, si plácli zástupci finského celku Tappara Tampere. „Loučíme se v dobrém, jako přátelé. Adamovi moc děkujeme za pomoc v půlce sezony,“ řekl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka pro klubový web.

Polášek odehrál za Spartu v této sezoně 34 utkání, v nichž si připsal 15 bodů (3+12). S průměrem necelých dvaceti odehraných minut za zápas byl nejvytěžovanějším hráčem týmu. „Je mi 28 let, rád bych si ještě pár let zahrál v zahraničí, dokud cítím, že na to mám. Neodchází se mi ale vůbec lehce. Sparta mi už dříve přirostla k srdci a v aktuální sezoně se můj vztah k ní ještě prohloubil,“ ujišťoval hokejista.

Vítkovický odchovanec se na Spartě ukázal poprvé v sezoně 2014/15. V hlavním městě strávil následující dva ročníky, následovaly tři roky v KHL, po nichž se do pražského klubu opět vrátil. Zahraniční angažmá ale pro Poláška zůstávalo prioritou.

Zkušený obránce měl původně naskočit ještě do úterního střetnutí Sparty s Mladou Boleslaví, kvůli obavám o zdraví ale nakonec bude utkání sledovat jen z tribuny. „Adam se chtěl rozloučit se sparťanskými fanoušky, ale do Finska odlétá už za dva dny. On i nový klub chtěl předejít jakékoliv hrozbě zranění,“ vysvětloval manažer Hlinka.

Vedení Sparty se zároveň porozhlíží po hráči, který by ztrátu v defenzivě mužstva vyvážil.