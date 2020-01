Spartu vytáhl z bryndy obránce. Měl jsem v hlavě hattrick, přiznal Košťálek

O rozhodující penaltu se tak z řad sparťanů postaral Lukáš Pech, který dokonal obrat svého týmu a zařídil čtvrtý triumf Pražanů v řadě. Sparta si upevnila vedoucí příčku v tabulce a nad Libercem má už tříbodový náskok. (Liberec však odehrál o čtyři zápasy méně, pozn. red.)

Hlavní postavou zápasu byl však na sparťanské straně obránce s prudkou ranou Jan Košťálek, který dvakrát vyrovnával v přesilovce – nejprve v úvodní třetině a později, v ještě důležitější chvíli, tři minuty před koncem. „Ale těch přesilovek jsme měli víc, měli jsme je proměnit. Na tom musíme zapracovat,“ byl si vědom mezer 24letý bek.

Nevyužité přesilovky vás tedy mrzí nejvíce?

Také jsme se málo tlačili do brány, málo jsme stříleli. Tím pádem jsme si nevytvořili tolik šancí. Bylo to vydřené vítězství, takže jsme za něj rádi.

Není to poprvé, co jste se protrápili zápasem, ale nakonec slavili. Je to ukázka toho, že se Sparta umí otřepat i z nepříznivého vývoje?

Jsme rádi za to, že dokážeme vyhrávat i ty zápasy, v kterých se nám nedaří. Máme sílu v tom to ukopat.

Stačí vám vůbec ještě síly? Máte za sebou třetí zápas v šesti dnech.

Nemyslím si, že by síly měly nějak opadnout. Je to o motivaci, a kdo se namotivuje víc, tak síly vždycky najde.

Co ten váš nájezd? Napřáhl jste až ke stropu a na hranici kruhů nekompromisně vypálil.

(směje se) Nejsem zrovna typ hráče, který by šel vymíchat gólmana. Zkusil jsem prostě svoji střelu, gólman už asi věděl, co budu dělat, stál mezi čárkami. Prostě jsem to napálil.

Možná jste zkusil to, co dvakrát vyšlo v zápase a mohlo vyjít i potřetí v nájezdech...

Může to tam spadnou a nemusí. Tyhle střely gólmani nemají rádi, když to tam člověk nacpe golfem z čárek. Tak jsem to zkusil. Možná jsem měl ale napřáhnout už na modré, odtud mi to tam padá víc...

5 771 Tolik diváků sledovalo v O 2 aréně utkání Sparty s Mladou Boleslaví. Byla to nejnižší návštěvnost na domácí utkání Sparty v této sezoně a téměř dvakrát méně, než je její průměr.

Měl jste před nájezdy myšlenky hattrick?

Trochu jo, kluci mě hecovali, ať si dám třetího. Trochu na to člověk myslí, ale pak jedete ten nájezd a snažíte se dát prostě gól.

Jak velké oslabení bude z vašeho pohledu odchod Adama Poláška, dalšího obránce?

Určitě to bude oslabení, Adam hrál spoustu minut na zápas. Bude nám chybět, ale myslím si, že to s klukama zvládneme. Díru po něm zalepíme. Nedá se nic dělat, takhle to v hokeji chodí.

Díky dvěma trefám jste teď nejproduktivnější střelec mezi extraligovými beky (11 zásahů). Sledujete statistiky?

Občas se tam kouknu. Dneska mi tam spadly dva góly, viděl jsem, že mám před zápasem jeden gól na (Bradyho) Austina. Takže jsem za to rád.