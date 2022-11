Pardubický Adam Musil: Být u rekordu je fajn, ale musíme mít pokoru

„Pokaždé když se udělá rekord, tak je fajn být toho součástí. Určitě by to byl skvělý úspěch, ale zase nesmíme usnout na vavřínech. Přijede Liberec a my budeme muset zase pokorně pracovat od začátku do konce zápasu,“ apeloval útočník Dynama Adam Musil.

Pardubice - Liberec úterý 18.00 online

Právě on se nejvíc zasloužil o to, že Pardubice mohou o překonání zmíněného rekordu vůbec usilovat. S Kometou ještě minutu před koncem ztrácely 1:3, ale Musil poslal 23 vteřin před koncem utkání do prodloužení a do nájezdů, které rozhodl Tomáš Zohorna.

„První dvě třetiny z naší strany nebyly ideální, ale ve třetí jsme na Kometu tlačili. Když jste v laufu, tak pořád věříte, že se podaří obrat. A nám se podařil,“ těšilo Musila.

O to víc, že vyrovnávající trefa nebyla jeho jedinou v utkání. Ve 25. minutě ještě vyrovnával na 1:1, když za Marka Čiliaka dorazil střelu Ondřeje Vály. Po vypršení třízápasové stopky a jednoho promaroděného duelu tak pětadvacetiletý útočník zažil velmi solidní návrat.

Radost pardubického Adama Musila z vyrovnávacího gólu při závěrečném risku bez brankáře

„Mrzí mě, co se stalo, že jsem musel pár zápasů sedět, ale nechci se už k tomu vracet (Musil dostal disciplinární trest poté, co v utkání s Olomoucí šel do bitky mstít zákrok Lukáše Klimka na bratra Davida Musila). Je to za mnou, jsem rád, že jsem zase zpátky v týmu a můžu s klukama dál válčit,“ pochvaloval si Musil.

Pokud ještě zůstaneme u utkání s Brnem, nemělo by zapadnout, že Kometa po předchozích třech prohrách v řadě v Pardubicích odevzdala velmi kvalitní výkon. Jako jedna z mála po delším čase dokázala vygumovat obávanou první lajnu Dynama Lukáš Radil – Tomáš Zohorna – Robert Kousal, i když první dva jmenovaní měli asistence u druhého a třetího gólu.

„Pokaždé to naše první formace táhnout nemůže. Musí se přidat i ostatní, což bude potřeba hlavně v další fázi sezony. Blíží se play off, bude to urputné a zmizí prostor na kombinace. Musíme se tlačit do brány, hledat volné puky a dorážet,“ bylo jasné Musilovi.

Právě tak Dynamo přehrálo i Kometu, všechny tři góly padly z předbrankového prostoru.