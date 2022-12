V derby s Hradcem se ukážeme, slibuje pardubický obránce Čerešňák

Domácí taktéž ztráceli 1:3 a taktéž se v posledních minutách vůbec nedokázali dostat přes obranu soupeře. „Ale co, vyšlo to v neděli, vyjde to i dneska, Dynamo ještě srovná a pro ten rekord čtrnácti výher v základní části v řadě si přece jen dojde,“ říkal si určitě nejeden fanoušek.

Jenže to se nakonec nestalo, vítězné tažení Dynama skončilo přesně tam, kde 13. října právě proti Liberci (1:0 pp.) začalo. Po utkání tak v pardubické kabině po dlouhé době místo chytlavé finské písničky Saravon Pekka znělo jen hrobové ticho.

„Bylo to tak. Série skončila, někdy jsme zkrátka prohrát museli. Bohužel to přišlo zrovna teď a ten rekord jsme neudělali, ale podařilo se nám ho alespoň vyrovnat, což je taky velmi pozitivní,“ vůbec nesnižoval předchozí úspěchy pardubický obránce Peter Čerešňák.

V úplném závěru při hře bez brankáře několikrát tvrdě pálil od modré čáry, ale liberečtí hráči si jej dobře pohlídali, stejně jako celý zbytek první formace Pardubic. Kousal s Radilem a Zohornou sice po pěkné kombinaci zkraje druhé třetiny domácím zařídili vedení 1:0, ale pak už takřka nic nepředvedli. Podruhé v řadě je soupeř dokázal eliminovat a Dynamo bylo podruhé v problémech.

„Vždycky se říkalo, že se každý chce vyhecovat proti Spartě, a od začátku letošní sezony to platí i proti Pardubicím. Zase je to ale dobrá motivace,“ uvažoval Čerešňák.

Ideálně do východočeského derby, které je na programu už v neděli od 17.10 v Hradci Králové, letošní první Pardubice vyhrály 5:2.

„Na derby se musíme dobře připravit. Ukázat, co jsme zač, a třeba v Hradci odstartovat nějakou další sérii,“ doufal Čerešňák.