Pardubičtí hokejisté vyhlíží derby s Hradcem. Ještě i s Kofferem

„Měli jsme dva dny volno, ale v pátek jsme do toho zase naskočili a na Hradec budeme připravení,“ hlásí bek Dynama Tomáš Dvořák.

Nesmiřitelní rivalové jsou víceméně ve zcela odlišné situaci. Po letech nadupané Dynamo se poměrně v klidu vyhřívá na prvním místě, kdežto Hradec stále nepřebolely odchody útočných opor Ahtiho Oksanena s Nikitou Ščerbakem a do toho ještě musí počítat raněné. Na marodce má čtyři hráče včetně kapitána Radka Smoleňáka. Toho poraněná noha pustí do hry pravděpodobně až v příštím roce.

I kvůli tomu se Mountfield souží na jedenácté příčce jen čtyři body od poslední barážové pozice. To v polovině sezony nemusí nutně nic znamenat, čtyři prohry v řadě s téměř nulovou produktivitou (jen dva góly) však týmu nepřidají. O to hladovější v derby bude.

„Asi jo, ale my musíme koukat především na sebe. Skončila nám vítězná šňůra, v Hradci budeme chtít načít novou, i když nás čeká velmi vyrovnaný zápas s výbornou atmosférou na vyprodaném stadionu,“ přemítá Dvořák.

Možná jeden z posledních zápasů v dresu Dynama vůbec na něm absolvuje (stále ještě) pardubický útočník Filip Koffer. Ten má totiž podle všeho namířeno do Karlových Varů výměnou za jiného dříče do oslabení Tomáše Vondráčka. Toho už pardubičtí příznivci znají ze sezon 2017/18 a 18/19, ve kterých za Dynamo odehrál dohromady 63 utkání s bilancí 6+9. Trejd ještě není dotažen, mělo by k tomu ale dojít v horizontu několika dní.

Oběma hráčům navíc na konci letošního ročníku končí smlouva, a velmi pravděpodobně se tak do svých stávajících klubů minimálně v nejbližších letech nevrátí.

V případě Filipa Koffera, jednadvacetiletého pardubického odchovance, to je pro leckoho dost mrzutá informace. V posledních čtyřech sezonách si však nedokázal vydobýt pevné místo v sestavě a neustále se pohyboval na jejím pomezí.