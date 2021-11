Hyka a Sedlák sní o hrách v Pekingu. Ale NHL už není pro nás, shodují se

Není se čemu divit. Hyka a Sedlák se za tři roky vzájemné spolupráce vypracovali v jednu z nejúdernějších dvojic KHL. Pravidelně bodují, rozhodují zápasy a na ledě umí být i pořádně nepříjemní.



O dojmy z dosavadního průběhu sezony a vyhlídky směrem k olympijským hrám se pro iDNES.cz nepodělili jen oba hráči, ale také Aleš Volek, který je zastupuje.

„Podávají nadstandardní výkony. Vůbec mě to nepřekvapuje. Jsou to inteligentní kluci, skvěle jim to klape. Mám z nich velkou radost,“ pochvaluje si jeden z předních českých agentů.



Sedlák v této sezoně naskočil do devětadvaceti zápasů, v nichž posbíral pětadvacet bodů (14+11). Hyka odehrál o šest utkání méně a do statistik se zapsal jedenadvacetkrát (4+17).



Kdyby kvůli blíže nespecifikovanému zranění z říjnového duelu s Novosibirskem, které jej vyřadilo z nominace na Karjala Cup, neskončil na marodce, mohla být jeho čísla ještě o něco lepší.

Tomáš Hyka v reprezentačním dresu.

„Pořád se zotavuji, snažím se dát co nejrychleji do pořádku. Zhruba za dva týdny bych mohl být zpět,“ doufá rodák z Mladé Boleslavi.



„Jeho návrat už vyhlížím,“ přiznává Sedlák, který si ale i bez svého parťáka vede nadmíru dobře. V pondělí přispěl gólem a asistencí k výhře 3:2 po prodloužení nad lídrem soutěže z Magnitogorsku.

Čeljabinsk se po příchodu českých útočníků nedostal přes první kolo play off. Do aktuálního ročníku ale vstoupil s daleko vyššími ambicemi, které zatím zvládá naplňovat. V polovině základní části se v pořadí celé KHL drží na druhém místě.



„Rozšířili jsme kádr, přišlo několik opravdu kvalitních hráčů. Máme silné všechny čtyři lajny, což nám v předchozích letech možná trochu chybělo,“ popisuje Sedlák.



Ve formaci se dvěma adepty na pozvánku do Pekingu nastupuje Nikita Těrtyšnyj. O dovednostech třiadvacetiletého střelce se před pár dny přesvědčil i národní tým, který podlehl mladému výběru Ruska 2:5.

Zatímco Hyku vyřadily z prvního reprezentačního turnaje sezony zdravotní problémy, jeho kolega nebyl k dispozici kvůli nepříznivému kalendáři KHL a časově náročnému cestování.

Lukáš Sedlák na loňském Channel One Cupu v utkání s Ruskem.

„Trenéři by mě museli vzít jen na dva zápasy, ten poslední bych kvůli klubovým povinnostem nestihl,“ vysvětluje odchovanec Českých Budějovic.



„Na prosincový Channel One Cup už se ale snad podíváme. Když budeme fit, rádi pojedeme. Navíc se hraje v Rusku, máme to blízko,“ reaguje s úsměvem Hyka.

Oba patří k tomu nejlepšímu, co český hokej napříč evropskými soutěžemi nabízí. Hru mají postavenou na trochu odlišných základech. Možná právě proto se na ledě tak skvěle doplňují.



Podívejte se na akci českého dua v říjnovém utkání s Chabarovskem:



KHL @khl_eng Hyka and Sedlak are two against Amur's five! https://t.co/6uk2Gwr97v oblíbit odpovědět

„Lukáš je hodně silový hokejista, takový buldok. Umí se udržet na puku, výborně pracuje v předbrankovém prostoru. Já spíš vymýšlím akce a připravuji je,“ říká mladší z ofenzivního dua.



Jeho slova potvrzují i statistiky. Více hitů než Sedlák rozdal v tomto ročníku KHL pouze Mark Verba z Vladivostoku. Hyka zase ve prospěch Čeljabinsku hned třikrát rozhodl samostatné nájezdy.

Vzájemné porozumění na ledě si lze vysvětlit i přátelstvím, které trvá už od pravidelného setkávání v mládežnických reprezentacích. Malou českou kolonii na východním úpatí pohoří Ural doplňuje ještě brankář Roman Will.



„Trávíme spolu hodně času i mimo stadion. Chodíme na snídaně nebo na večeře, bereme s sebou i manželky s dětmi,“ líčí Sedlák.

Společný sen o Pekingu

Hlavním lákadlem sezony 2021/22 jsou bezesporu olympijské hry, na které by se snad každý hokejista chtěl alespoň jednou podívat. A duo z Čeljabinsku není výjimkou.



„I kdybych se do Pekingu dostal a neodehrál jediný zápas, byl by to pro mě neuvěřitelný zážitek,“ zasní se českobudějovický rodák.



„Uděláme všechno pro to, abychom se na olympiádu dostali. Ale jedou i kluci z NHL, takže to bude opravdu těžké,“ uvědomuje si Hyka.



Zámořský hokej mu není úplně cizí. V roce 2017 odešel z Mladé Boleslavi do týmu Vegas Golden Knights, v jehož dresu naskočil do sedmadvaceti zápasů NHL.

Sedlák odehrál v jedné z nejsledovanějších sportovních soutěží světa tři kompletní sezony. Vedení Columbusu ale nikdy úplně nepřesvědčil a plnil spíše roli defenzivního specialisty, která by mu zřejmě připadla i v Pekingu.



„Kluci si sice NHL vyzkoušeli, ale nemyslím si, že by to pro ně při skládání konečné nominace měla být výhoda. Rozhodne aktuální forma a to, jaké typy hráčů budou trenéři chtít,“ odhaduje agent Volek.



Podobný pohled sdílejí i sami hráči. Shodnou se také při otázce ohledně budoucnosti, kterou vidí v Čeljabinsku, kde mají smlouvu do konce příští sezony, případně v jiném evropském týmu.



„NHL je pro mě uzavřená kapitola. Navíc nedává smysl, aby někdo sáhl po devětadvacetiletém hráči z KHL, když má v zásobě hned několik výrazně mladších a perspektivnějších kluků. Kdyby nabídka přišla, musel bych to zvažovat, ale asi bych odmítl,“ má jasno Sedlák.



„Vidím to stejně, už to není nic pro nás. Za šanci v NHL jsem strašně rád. Poznal jsem, co tak kvalitní liga obnáší. Odchod do Ruska ale považuji za správný krok. S rodinou jsme tu velice spokojení,“ přidává se Hyka.