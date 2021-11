Antoše průběh Karjaly nepřekvapil, Vůjtek by sáhl po Kovářovi s Červenkou

O své názory a postřehy se pro iDNES.cz podělili bývalý trenér národního týmu Vladimír Vůjtek a expert České televize Milan Antoš, kteří odpověděli na následujících šest otázek:

1. Jaký dojem ve vás zanechaly výkony národního týmu na Karjala Cupu?



2. Bylo správné, že trenéři a generální manažer Petr Nedvěd povolali i některé mladíky, a ne jen hráče, kteří bojují o olympijskou nominaci?

3. Jak si na turnaji vedl teprve devatenáctiletý David Jiříček, jeden z největších příslibů českého hokeje?

4. Kdo ze zkušenějších hráčů si řekl o pozvánku na olympijské hry?

5. Kteří hráči z evropských soutěží, co nebyli na Karjala Cupu, mohou do do boje o Peking ještě promluvit?

6. Jak by měla vypadat konečná nominace? Je lepší poskládat tým výhradně z hokejistů z NHL, nebo sestavu namixovat?

1. Hráli jsme v takových vlnách. V každém zápase jsme měli dobrou třetinu, ale zůstalo jen u toho. Se Švédskem a Finskem se nám podařila druhá třetina, proti Rusku jsme začali hrát až v poslední dvacetiminutovce. Bohužel, naše koncovka je žalostná a nemá nic společného se světovým hokejem. Názorně to bylo vidět při přesilovkách soupeřů, kteří nám dali několik branek po střelách z voleje. Z českých hráčů to umí akorát David Pastrňák nebo Dominik Kubalík, ale doma takové hráče nemáme.

2. Na turnajích Euro Hockey Tour se muselo vždycky trochu improvizovat. Zkoušeli se hráči, kteří vyskočili v lize a řekli si o šanci na mezinárodním poli. Ne pokaždé se to povede, někteří z nich se neprosadí a do reprezentace se třeba už nikdy nepodívají. Ale je správné jim dát šanci.

3. David je velký talent. Má ideální postavu, chytrost, umí s pukem. V obranné hře má ještě trochu problémy. Proti Rusku zaspal u jednoho gólu, když nezachytil přihrávku u brankoviště. Ale pozvánku do národního týmu si zasloužil. Pořád je to mladý kluk, který, pokud se něco zásadního nepokazí, vyroste ve světového hokejistu. Budeme pečlivě sledovat jeho další vývoj, moc takových hráčů nemáme.

4. Dobrý dojem na mě udělal Jakub Jeřábek. Znám ho delší dobu, má obrovské zkušenosti z reprezentace i z KHL, což z něj dělá kandidáta na olympijskou nominaci. V útoku se mi celkem líbila formace Matěje Stránského, Michaela Špačka a Matěje Blümela. Měli trochu nedostatky v defenzivě, ale směrem dopředu byli nejaktivnější. Bohužel, na to kolik si vypracovali šancí, dali málo gólů. Elánem a chutí mě zaujal David Kaše, ale koncovka byla v jeho podání také nulová.

5. Napadají mě kluci ze švýcarské ligy. Jan Kovář nebo Roman Červenka pravidelně bodují, působí tam i Jiří Sekáč s Michaelem Frolíkem. V Lausanne je hodně sleduji, vypadají slušně. Záleží, jak se nominace poskládá, ale určitě patří mezi širší okruh aspirantů. Švýcarská liga se hraje ve vysokém tempu, což by mohla být jejich výhoda. U nás se pořád trochu podceňuje, ale opravdu to není jednoduchá soutěž.

6. Celé mužstvo z hráčů z NHL nepostavíme. Krátkodobé turnaje rozhodují dvě silné formace, které bychom měli mít poskládané z hráčů ze zámoří. Ale opravdu kvalitních, světových hráčů tam nemáme tolik, nějaký mix by mohl být vhodným řešením. Vždyť i v Naganu byla polovina kluků z Evropy. Přechod na užší kluziště by pro ně neměl být problém, zvyknou si i na rychlejší tempo. A především potřebujeme najít skvělého brankáře, jinak budeme poloviční.

Milan Antoš

1. Těžko se to hodnotí, protože jsme hráli dobrý hokej jen ve druhé třetině. Jako celek to nebylo ono. Hráli jsme špatně, výsledek tomu odpovídá a bohužel mě to ani ničím nepřekvapilo. Nic nebylo nové, neviděl jsem žádný posun. Pro mě byla Karjala zklamáním.

2. Nad tím už dlouho přemýšlím, počítám s tím, že Petr Nedvěd bude dělat sestavu v diskuzi s Filipem Pešánem. Problém je v tom, že máme jen dva turnaje do olympiády a my tam bereme některé hráče, kteří na olympiádu vůbec jet nemusí. Samozřejmě nevím, jestli některé týmy nechtěly nebo nemohly některé hráče uvolnit. Když jsem viděl sestavu, tak bych v útoku vyměnil tři jména, víc asi ne. Obrana byla hodně mladá a tomu odpovídaly góly, které jsme dostali, jdou za její nezkušeností.

3. Bylo vidět, že je mladší oproti ostatním, udělal pár chyb, ale když je ve stejné situaci na mezinárodní úrovni potřetí, už zvolí správné řešení. Jde o to, že si dovolí udělat kličku, něco navíc, to je důležité. Starší kluci hrají více strojově, kličku Rusa Mičkova jen tak neudělají. S pukem si více hrají jen mladí, které baví něco neustále vymýšlet, to k tomuto věku jednoduše patří. Ale vždycky mužstvo utáhne dva tři mladé hráče, kteří se ukážou. My bychom potřebovali tři stabilní útoky, které jsou schopné rozhodovat zápasy, a k nim přidat mladé. U nás bohužel nejde postavit mladý tým, který by byl konkurenceschopný. To by nefungovalo. Jašek, Smejkal, Chlapík a další už nejsou mladí hráči, nemáme z čeho stavět.

4. Kuba Jeřábek hraje pořád stejně, podává stabilní výkony v každém zápase, to je dobrý signál. Stejně tak Michael Špaček, na něm se dá taky stavět a může se o nominaci porvat, avšak konkurence na centru je velká a bude to mít složité. Strašně bych to přál Michalu Řepíkovi, ale nemluvíme o prvních třech útocích, spíš by musel někdo vypadnout. Mám ho velmi rád, je opravdu šikovný. U starších hráčů je výhoda, že se dokážou rychle přizpůsobit taktice a je na ně spolehnutí.

Naopak mě nemile překvapil Lukáš Jašek, možná z něj měli trenéři jiný pocit, ale je pátý v bodování finské ligy a očekával jsem od něj větší tvořivost, dravost, drzost. Z toho jsem zklamaný. Nechci ho shazovat, ale jsme v profesionálním sportu, každý má kritéria hodnocení a on je za mě nesplnil.

5. Jsou tu Zohornové, ti by se o nominaci mohli poprat. Stejně tak Jirka Sekáč, Honza Kovář, Lukáš Klok v KHL – máme málo obránců a asi se bude koukat i na AHL na Michala Kempného a Kubu Galvase. V Evropě máme v úžasné formě jen Romana Červenku a ten kvůli očkování zřejmě nepojede. Musíme počítat s nějakým zraněním a rázem na výběr moc hráčů nebude, takže bude rozhodovat momentální forma.



6. Záleží na rozhodnutí trenérů, jakým stylem to chtějí na olympiádě rozbalit, s kým budou kde počítat. Nejtěžší úkol bude mít za mě Jarda Špaček, protože beků opravdu nemáme mnoho, musíme dost koukat do Evropy. Hodně by nám pomohlo, kdybychom na olympiádě uspěli, aby tým předvedl výkon, který by nás držel u televizí. Nemusí to být medaile, ale hráči na turnaji musí nechat vyloženě všechno, to je počátek změny národního týmu. Chceme bojovnost a obětavost, herně to už zřejmě nepůjde.