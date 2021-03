Měsíce jen čekal... Hrubcova šance přišla nečekaně v play off, teď září

Český brankář Šimon Hrubec si doslova vyčekal vytouženou příležitost. První měsíce po listopadovém přestupu z čínského Kunlunu do Omsku v rámci Kontinentální ligy chytal pravidelně, jenže to v lednu přestalo. A on si za poslední dva měsíce stoupl do branky jen jednou. Znovu až teď na něj ruský hokejový klub sází. A Hrubec v play off září.