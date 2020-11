Hrubec po přestupu: Ze zázemí a komfortu Omsku jsem konsternovaný

„Přesto zažívám obrovský rozdíl v komfortu. Nechci si stěžovat na Kunlun, i on má vše super, ale když jsem uviděl zázemí Omsku, zůstal jsem stát s otevřenou pusou. Třeba jejich posilovnu jsem točil a videa posílal konsternovaný rodině a kamarádům,“ vypráví Hrubec.

Zníte hodně nadšeně.

Také jsem. Je úžasné, že teď budu součástí téhle organizace. Klub mi byl sympatický dlouhodobě už kvůli tomu, že má jednoznačně nejhezčí logo v KHL.

Přestup přišel dost nečekaně. Jak vznikl?

Byla to neskutečně rychlá a zároveň náročná akce na 48 hodin. Klobouk dolů před agenty, kteří dokázali doslova nemožné. Dva dny jsem prakticky neodložil telefon od ucha, nestihl jsem volat ani rodině. Bylo to hektické, ale jsem neskutečně rád, že tento rozhovor dělám jako hráč Avangardu.

Z týmu, který už byl v podstatě bez šancí na play off, jdete naopak do celku, který může pomýšlet na nejvyšší příčky ve Východní konferenci KHL. Bude to velká změna?

Upřímně byl pro mě větší změnou přestup do Kunlunu. V Třinci jsme hráli sedm let o titul a najednou jsem přišel do organizace, která tyto ambice v obrovské konkurenci KHL jednoduše neměla. To říkám při vší úctě, kterou ke klubu cítím. Vracím se do celku, který má v soutěži nejvyšší cíle. Souvisí s tím vyšší očekávání, vyšší tlak. Věřím, že jsem připravený.

Zároveň budete nastupovat za kvalitnější defenzivou. Je to dobrá zpráva?

V principu ano, ale je třeba to vnímat i z druhého úhlu pohledu. V Kunlunu jsem byl často pod palbou, tři zápasy po sobě napočítali statistici 50 střel na branku. V Omsku bude gólman v menší permanenci, nicméně potřebuje vytáhnout skvělý zákrok několikrát za utkání v klíčových momentech. Obecně má však tým ve všech řadách vynikající kvalitu, těším se.

Jak vlastně budete vzpomínat na angažmá v Číně?

Umožnili mi nahlédnout do KHL, dostal jsem tam šanci. Přestože jsem přicházel jako jasná dvojka, dokázal jsem si průběžně vybudovat pozici. To samé se opakovalo po příchodu Dmitrije Šikina, což je skvělý gólman. Absolvoval jsem nové tréninky, posouval svoji výkonnost. Jsem rád, že jsem ten krok z komfortní třinecké zóny udělal.

Teď jdete do Omsku, kde to podle statistik vypadá, že problém s brankáři nemají: Bobkov i Garipov patří mezi gólmany s největší úspěšností. Už jste mluvil s trenérem či vedením o vaší pozici?

Pohovor s trenéry i brankářskými kolegy mě teprve čeká. Upřímně jsem byl jejich zájmem překvapen, vím, jaké skvělé gólmany na soupisce mají. Ale pokud chtějí rozšířit konkurenci, jsem připraven. Když jsem šel do Třince, také si mnozí klepali na čelo, že jdu na pozici gólman číslo tři nebo čtyři. Jsem člověk, který by nechtěl jednou litovat, že něco nezkusil. Vyzkouším nové postupy, nové tréninky. Skvělí kolegové mě mohou posouvat. Nepřicházím s tím, že bych si smlouvu vyseděl na tribuně.

V Omsku budete mít českého spoluhráče Jiřího Sekáče. Ulehčí vám to život?

Bez diskuze je to skvělá zpráva. Jirka zná klub, navíc výborně ovládá jazyk. Já jsem výrazně vylepšil angličtinu, ale v ruštině mám ještě na čem pracovat. Na Sekyho se těším, bude to dobrý parťák.

V Omsku byl i Jaroslav Kameš, kterého znáte z Třince. Konzultovali jste to spolu?

Mluvili jsme spolu a zasmáli se, kolik paralel nás spojuje. Jeho syn se narodil 30. června jako já, v posledním roce v české extralize získal se Vsetínem titul – stejně jako já s Třincem. Teď se nám protne i Omsk. Každopádně organizaci mi vychválil. I v mých očích patří Avangard mezi top čtyři týmy celé soutěže.

V klubu je i zkušený kanadský kouč Bob Hartley, který má za sebou několik angažmá v NHL a získal i Stanley Cup s Coloradem. Těšíte se na něj?

Těším se hodně. Po příchodu do Kunlunu jsem se setkal s Curtem Fraserem, kterého beru za nejlepšího kouče kariéry. Lidský přístup, obrovská přirozená autorita. Do zápasu jsme nastupovali s tím, že chceme vyhrát především pro něj, což je v každém týmovém sportu vzácná situace. Navázal na něj Alexej Kovaljov, což je zase veliká hokejová osobnost s velkým potenciálem. A teď Bob Hartley. Jen další důvod k mému nadšení.

Věříte, že by vás tento trenér mohl posunout k možnému startu v NHL?

Takhle daleko nekoukám. Vždycky říkám, že nejde mířit na cíl, pokud nevidíte terč. Chci odvádět skvělou práci tady, dokázat, že jsem tu právem. Proto jsem ani nepřemýšlel nad tím, že by smlouva mohla být delší než roční. Chtěl jsem tuto šanci a dostal ji. Teď je to na mně.