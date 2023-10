Třinec si poradil v Lize mistrů s Aalborgem a zajistil si účast v play off

Český mistr prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

Oceláři naplňovali roli favorita od začátku. V sedmé minutě otevřel skóre Čacho tečí Jeřábkovy střely od modré čáry. Ještě v první třetině zvýšil Hudáček do odkryté branky po ideálním pasu Nestrašila. Ve 35. minutě zužitkoval Vrána trefou z mezikruží přesilovou hru a postup potvrdil ve třetí třetině v další početní výhodě Roman.

Oceláři tak při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále.

HC Oceláři Třinec : Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

06:12 Čacho (J. Jeřábek, Dravecký)

14:21 L. Hudáček (A. Nestrašil, Nedomlel)

34:21 P. Vrána (L. Hudáček, Kurovský)

52:11 Miloš Roman (L. Hudáček, P. Vrána) Góly:

Sestavy:

Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, M. Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Martin Růžička (A), Voženílek, Pánik – Wałęga, L. Hudáček (TS), A. Nestrašil – Hrehorčák, P. Vrána (C), Miloš Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Sestavy:

Adamsen (Sørensen) – Knudsen (A), A. Koch, Hanson, Brøndberg, DeNaples, Nielsen, Frederiksen – Kabanov, Jakobsen (C), Jul Korsgaard – Salhany, P. Bjorkstrand (A, TS), T. Giroux – Spelling, Morin, Boesen – Andersen, Ladehoff, Anker – Rasmussen. Rozhodčí: Hribik, Jakub Šindel – Jiří Ondráček, Špůr (všichni CZE) Počet diváků: 3 068

Belfast Giants : HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:2, -:-, -:-) Góly:

13:31 Long (McLeod) Góly:

08:26 M.Kaut (Košťálek, Pavlata)

12:59 Kolář (M.Kaut) Sestavy:

Beskorowany (Whistle) – Friend, Curti, Brown, Phillips, Gendron, Baum – Printz, Preston, Nazarian – Curran, Lake, M.Cooper – O.Cooper, Long, McLeod – Sato, Norris Sestavy:

Klouček (Vomáčka) – Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář, Bučko, Chabada – Kousal, Zohorna, Herčík – M.Kaut, T.Kaut, Pavlata – Říčka, Ciencala, Zeman – Mandát, Poulíček, Vondráček Rozhodčí: Soos (HUN), Sewell (GBR) – Kisil (GBR), Rodger (GBR)

HC Košice : Adler Mannheim 1:4 (1:0, 0:2, -:-) Góly:

18:33 Jääskeläinen (Pollock) Góly:

27:24 Wolf (Murray, Gildon)

36:01 Bennett

44:32 Gaudet

Sestavy:

Riečický (Janus) – Zech, Ferenc, Breton, Šedivý, Deyl, Bartoš, Hudec – Lunter, Berger, Bartánus – Jääskeläinen, Pollock, Bačo – Rogoň, Krivošík, Lamper – Plochotnik, Havrila, Jokeľ Sestavy:

Brückmann (Tiefensee) – Jokipakka, Reul, Murray, Gildon, Mayer, Holzer – Wolf, Loibl, Proske – K. Bennett, Vey, Gilmour – Hännikäinen, Gaudet, Fischbuch – Thiel, Eisenmenger, Saffran Rozhodčí: Hronský, Buss – Durmis, Konc

HC Bolzano : Stavanger Oilers 0:0 (0:0, -:-, -:-) Sestavy:

Vallini (Svedberg) – Miglioranzi, Parlett, Teves, Di Perna, Valentine, Vandane, Pietroniro – Halmo, McClure, Gazley – Thomas, Sikura, Ford – Lessio, Mantenuto, Miceli – Brunner, Alberga, Frank – Felicetti Sestavy:

Hoekstra (Holm) – Watson, Klavestad, Bourque, Østby, Bjerke, Ulriksen, Bryhnisveen – Kissel, Dineen, Gran – Hoff, Strandborg, Karlsen – Elvsveen, Langan, Henriksen – Calik, Husebø Rozhodčí: Nikolić, Zrnić – Zgonc, Pardatscher