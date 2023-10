Po sedmi letech zase spolu. Bratři Kautovi si zahráli v jedné formaci

„Ani jsem si o bráchu nemusel říkat,“ usmíval se mladší z Kautů. „Trenér nás dal k sobě automaticky, moc jsem si to přál. A asi jsem to trochu i očekával,“ dodal.

Kautovi si společně zahráli po sedmi letech, v roce 2016 spolu shodně nastoupili v jednom útoku během zápasů v Lize mistrů. „Bylo to proti Frölundě a Wolfsburgu, to jsem byl ještě košíkář,“ vzpomínal Martin Kaut.

V Belfastu bratři nastoupili společně ve druhé formaci, a i když Dynamo nakonec prohrálo 2:3, osobně jim zápas vyšel. Martin zaznamenal dva body za gól a nahrávku.

„Celkově to bylo moc fajn. Jako bráchové známe hru jeden druhého, takže o to jsme to měli na ledě jednodušší. Užili jsme si celý ten zájezd do Belfastu, bydleli jsme spolu na pokoji, takže jsme si hodně povídali a něco jsme si i prošli. Jen jsme si moc přáli vyhrát,“ mrzelo Tomáše Kauta. I kvůli fanouškům, kterých za Dynamem do Belfastu přiletělo přes sto.

Pardubice o zápas přišly během jedné minuty ve třetí třetině. Díky upraveným pravidlům pro Ligu mistrů Belfast skóroval dvakrát během přesilovky a zajistil si výhru. „Koledovali jsme si o to celý zápas,“ uznal Tomáš Kaut.

„Od začátku jsme nebyli dobře nastavení v hlavě. Nedokážu si to vysvětlit. K soupeři máme vždy respekt, ale takový tým bychom měli porazit úplně pokaždé. Stačilo si jen dobře dávat puky a mohli jsme jezdit do přečíslení, místo toho se jich ale většina valila na nás,“ dodal Martin Kaut.

Domácí fanoušci si výhru hodně užili, Belfastu však postup nepřinesla. Tým ze Severního Irska končí v Lize mistrů už po základní skupině, Dynamo se i přes prohru může těšit na osmifinále. V něm vyzve finský celek Ilves Tampere, se kterým se už v letošním ročníku jednou potkalo. V Pardubicích s ním na úvod letošního ročníku Ligy mistrů prohrálo 1:3, tentokrát zamíří i do Finska.

Starší z bratrů Tomáš Kaut (vzadu) bojuje o puk.

„Do Nokia Areny se těším, mám na ni dobré vzpomínky. Hrál jsem tam ještě za Colorado proti Columbusu v rámci NHL Global Series a dával jsem gól. Na tribuně byli rodiče, tak si třeba udělají výlet znovu. Bude to dobrá zkouška, ale teď nás čekají důležitější zápasy,“ poukazoval Martin Kaut na extraligu.

V ní totiž Dynamo hned v pátek nastoupí od 18 hodin doma proti Třinci, v neděli míří na led Českých Budějovic. Času na regeneraci tedy mnoho nezbývá, z Belfastu se Pardubice vrátily ve čtvrtek kolem čtvrté ráno.

„Já jsem na tyhle přelety a rychlý sled zápasů zvyklý z Ameriky. Musím se pořádně vyspat, dát si nějaké procedury ve studené vodou a bude to v pohodě. Proti Třinci hlavně nesmíme hrát jako v Belfastu, to jinak prohrajeme daleko větším rozdílem,“ upozorňoval Martin Kaut.