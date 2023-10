Věřím, že teď budu silnější. Kacetl se vrací do hry přes Ligu mistrů

Proti dánskému soupeři se Kacetl poprvé v sezoně představil doma. A fandové ho uvítali skandováním: „Káca! Káca!“

„Za to přivítání jsem rád,“ usmál se Kacetl.

Připustil, že utkání bylo hlavně o tom, nic nepodcenit a nechybovat. „Když jsme vedli tři čtyři nula, mohlo to svádět k polevení, ale nic takového se nestalo, výborně jsme bránili až do konce. K ničemu jsme je nepouštěli. Naopak jsme pořád hráli u nich v pásmu,“ řekl Kacetl, jenž si hned připsal nulu. „Pořád budu říkat, že nula je o klucích, jak pomáhají gólmanovi. A ti hráli výborně.“

Kacetla o úvod sezony připravila v polovině srpna nehoda na motorce, při níž si přetrhl vazy v rameni.

„V nízké rychlosti mi ujelo zadní kolo a takzvaně jsem motorku položil,“ popsal už dříve na klubovém webu Kacetl. „Drobný pád, fakt nic hrozného. Motorce se nic nestalo, odneslo to bohužel moje rameno.“

Tři týdny nemohl s paží vůbec hýbat, měl ji celou ve dne v noci v ortéze. „Nic příjemného. Bylo to potřeba, ale ochably mi svaly v lokti, biceps a triceps. Kluci se mnou ale odvedli fantastickou práci,“ děkoval fyzioterapeutovi Martinu Kiedroňovi a kondičnímu trenérovi Marku Grycovi. „A když jsem ještě nemohl pořádně hýbat s rukou, tak se mnou Jarda Kameš (trenér brankářů) driloval bruslení.“

Podotkl, že má za sebou náročné období. „Ale věřím, že z něj vycházím silnější.“ Po středečním duelu prohlásil, že je zpátky v tempu. „Těší mě, že vyšlo utkání ve Stavangeru a teď to byl spíše těžký zápas pro mě. Aalborg toho moc neměl, hrozil občas protiútoky, nebo nenápadnými střelami. Bylo docela nezvyklé, že i když byli v pozicích mezi kruhy a já čekal, že už vystřelí, tak ještě hledali někoho dalšího. Tím to bylo horší.“

Duel byl pro něj náročnější po psychické než fyzické stránce. „Musel jsem být koncentrovaný celý zápas, protože hrozilo nějaké nahození, teč, střel mohlo být patnáct, ale pokud by z nich padly dvě brambory, bylo by to na prd.“

Odmítá, že vychytaným čistým kontem vyvinul tlak na svého parťáka v třinecké brance Marka Mazance, jenž zatím na nulu čeká. „Ne, to vůbec neřeším,“ konstatoval.

Na příležitost v extralize ale dál čeká. „Nějaký plán na víkend máme. Uvidíme, kdo bude chytat,“ řekl Ondřej Kacetl před souboji dnes v Pardubicích a v neděli v Brně. Plán je jaký? „To prozrazovat nebudu,“ potutelně se usmál.