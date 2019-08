Zbytečná a ztrátová Liga mistrů? V Hradci mění názor, chtějí úspěch

Avšak při posledních dvou účastech to tak vždy nevypadalo. Při premiéře v sezoně 2016/17, okořeněné upřímným vyjádřením šéfa klubu Schöna, skončil Hradec s ležérním přístupem v čtyřčlenné skupině poslední (byť jen dva body za postupujícím celkem).

O rok později se herní projev zlepšil, jenže co do umístění to byl stejný neúspěch, dokonce bodová ztráta byla ještě o něco větší.

Do třetice už ale Východočeši nechtějí být jen do počtu. „Chceme úspěch, což by pro nás bylo konečně postoupit ze skupiny. I přípravu jsme podřídili tomu, abychom na ostrý vstup do Champions League byli připraveni,“ prohlásil kouč Martinec na tiskovce před startem soutěže, která se zatím hradeckým hokejistům do srdcí příliš nevryla.

Když přišla řeč na negativní přístup, kterým se jeho tým v minulosti v CHL prezentoval, trenér Mountfieldu se jen uculil. „Jenže já to beru ze sportovního hlediska. Zápasy v Lize mistrů jsou oceněním naší celoroční práce a znamenají obrovské zkušenosti pro nás pro všechny. Připravujeme se na ně, jak nejlépe můžeme,“ naznačuje Martinec maximální nasazení.

K němu by mohla dopomoci i stále se zlepšující finanční kondice Champions Hockey League (CHL). Její šéf Martin Baumann se na středeční prezentaci pochlubil zvyšujícím se rozpočtem a s ním i rostoucími příspěvky pro účastníky, stejně jako prize money pro vítěze. České kluby navíc dostanou od domácího svazu celkový příspěvek dva miliony korun, každému týmu tudíž připadne 500 tisíc.

„To je informace důležitá hlavně pro majitele, po sportovní stránce je turnaj zajímavý i tak. Myslím, že se soutěž vyvíjí dobrým směrem. A je plus, že se peníze každým rokem zvedají. Pokud to tak půjde dál, stane se Liga mistrů mnohem zajímavější i pro majitele klubů. Teď je pořád ještě na začátku,“ přemítal Martinec nad vývojem mezinárodní soutěže.

Tomáš Martinec maluje hráčům Mountfieldu jednu z herních variant.

Té z lesku a prestiže poněkud ubírá fakt, že týmy odehrají z šesti zápasů základní skupiny čtyři ještě před startem základní části domácích lig. „V tom ale problém nevidím, podle mě je to naopak ideální. Všechny týmy budou plné sil a připravené na start Champions League,“ soudí Martinec.

Podle něj je spíš méně jistá situace v říjnu, kdy jsou v plánu zbývající dvě střetnutí skupiny. Hradec se v nich potká s jiným Hradcem - Štýrským z Rakouska. „Nedá se říct, jak na tom proti Grazu budeme. Mohou do toho už promluvit zranění, forma z extraligy a další okolnosti. Ale určitě k tomu přistoupíme se vší vážností a zodpovědností,“ ujistil Martinec.

Dalšími protivníky Mountfieldu ve skupině H budou velšský Cardiff a především švédská Frölunda, hegemon Ligy mistrů a obhájce titulu, která z pěti ročníků ovládla hned tři. „Je to špičkový klub, momentálně asi nejlepší v Evropě. Právě kvůli Frölundě jsme si vědomi, že budeme bojovat nejspíš až o druhou postupovou příčku,“ je smířený se silou favorita Martinec.

Odevzdat body zadarmo mu ale nechce: „Nachystáme se tak, abychom byli konkurenceschopní. Hrají rychlý a kombinační hokej, jejich přednosti bych mohl jmenovat dlouho. Bude to pro nás obrovská zkušenost.“

Hradec zahájí vystoupení v Lize mistrů už za týden v Cardiffu, před tím vyzve v posledním přípravném utkání v neděli doma Eisbären Berlín. Z dosavadních sedmi přátelských duelů jich ovládl pět.