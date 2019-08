Šéf Ligy mistrů: Jinde soutěži věří, tady musím přesvědčovat

„Náš rozpočet i prize money se rok od roku zvyšují,“ upozorňuje šéf hokejové soutěže Martin Baumann.

Ano, za start i český kvartet - Třinec, Liberec, Hradec a Plzeň - vyinkasuje něco přes milion korun, což je podstatně vyšší částka než při prvopočátcích soutěže před pěti lety. Tuhle sumu ale spolkne jedna výprava na zápas do Skandinávie, kde sídlí nemalá část z 32 účastníků.

„Stojí to dost,“ přikývne i Marek Chmiel, výkonný ředitel z mistrovského Třince. „Ale je to prezentace klubu, značky a našich partnerů. A snad jednou bude mít projekt i ekonomický smysl.“



I pro letošní ročník platí, že účinkování na evropských kluzištích se pro české vyslance stane výnosné až po úspěšném tažení v play off. Do té doby jen investují peníze i energii. I proto Liga mistrů narážela až na okázalý nezájem klubů a diváků.

Hradecký boss Schön dříve mluvil o tom, že ve skupině raději bojuje o nepostupové pozice. Kometa zase nasazovala armádu mladíků, kteří na evropské mače do Brna dojížděli z prvoligové Třebíče.

„V jiných zemích soutěži věří, ale tady musím hodně přesvědčovat,“ přiznává šéf ligy Baumann.

Momentka ze zápasu Ligy mistrů mezi Plzní a Skellefteou Momentka z duelu Ligy mistrů Kometa Brno - Frölunda Indians.

I proto prošedivělý švýcarský elegán ve středu opět dorazil do Prahy. Před novináři i zástupci klubů prezentoval pokrok hokejové soutěže. Zápasy se přenáší do 67 zemí. Vítězi získá 425 tisíc euro (bezmála 11 milionů korun), rozpočet ligy se přibližuje ke dvěma a půl milionu eur.

Jen pro srovnání - větší balík vydělali vítězové Ligy mistrů v házené už před čtyřmi lety (500 tisíc eur). Letošní šampioni basketbalové obdoby vyinkasují rovný milion, kde bude celkově v banku tři a půl milionu eur. O gigantických výdělcích z fotbalové Ligy mistrů ani nemluvě.

I to značí, že rozvoj hokejové Ligy mistrů není raketový. „Je to stejná debata jako o tom, jestli bylo dřív vejce, nebo slepice,“ poví Baumann. „Abychom byli úspěšnější, potřebujeme investovat a zaujmout fanoušky a sponzory, kteří do hokeje dají víc peněz.“

V Lize mistrů mají mecenáši klubů omezené možnosti na propagaci - na dresech i na ledě. V sezonním řádu si evropská střetnutí stěží hledala prostor. I šestý ročník začne už koncem srpna, mače jsou na programu během reprezentačních přestávek.

Nedostatky se Baumann a spol. snaží řešit za chodu. Kromě mnohdy liknavějšího českého přístupu ho třeba trápí až tristní návštěvnost ve Skandinávii. Pro fanoušky vyvíjí vedení ligy nové aplikace, kvízy a pokročilejší statistiky. Zaplněné stadiony by podle Baumanna mohly pomoct při jednáních o rozšíření soutěže o účastníky z KHL.

„A také by prospělo, kdyby poprvé nezvítězil tým ze Skandinávie,“ podotýká šéf Ligy mistrů.

Český svaz se rozhodl podpořit vlastní zástupce půlmilionovou dotací. Aby soutěž nebrali především jako nutné zlo a udělali tuzemskému hokeji slušnou vizitku. Pomůže to? Liga mistrů startuje za týden.