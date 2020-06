Rozklad místo rozmachu. Koronavirus umocňuje letní strasti KHL

V nelehké době se ale místo rozmachu hodí spíš použít jiný výraz. Rozklad.

„Žádost do nové sezony podalo všech 23 klubů,“ ujistil před časem prezident KHL Alexej Morozov.

Jenže pozor!

Do snižujícího se počtu účastníků už nezapočítal Vladivostok, kde tamní úřady přesunuly peníze z profisportu aspoň na rok do boje s nákazou.

Po azylu pátrá čínský účastník KHL. Ačkoli se mluví o stěhování do Čechova nebo Soči, český brankář Kunlunu Šimon Hrubec trefně glosuje: „Moc informací nemáme. Čekám na letenky, ze kterých se asi až dozvím, kam poletím.“

A deník Sport Express před pár dny vyjmenoval další tíživé informace.

Už čtvrt roku čekají na výplatu hokejisté Viťazu.

Až padesátiprocentní seškrtání rozpočtu plánují v silné Kazani, kde už přitom poskládali tým na novou sezonu.

Finanční potíže hlásí Dynamo Riga. Prázdnou klubovou kasu i soupisku má rovněž Dinamo s měkkým I, které sídlí v Minsku.

Nečeká se, že by se naplnil černý scénář jako loni u Slovanu Bratislava, který zbankrotoval a z KHL odešel. Faktem ale zůstává, že vytoužená expanze za ruské hranice má v současnosti vážné trhliny. I kvůli koronaviru.

„Nejznepokojivější je, že Rusko zatím nezrušilo cestovní omezení,“ píše list Sport Express. „Rozpis sezony by měl být představený do měsíce, ale začít bez diváků a bez tisku? KHL by ztratila význam.“

Proč neposuneme start ligy jako ve Finsku?

Nepočítáme-li NHL, která navzdory další patnáctce nakažených hokejistů dál věří v letní restart, je Kontinentální liga první významnou soutěží, která má odstartovat. Nic na tom nemění ani skutečnost, že koronavirem se v Rusku dál denně nakazí minimálně šest tisíc lidí.

Vedení KHL stále počítá, že se rozjede 2. září. A i mnohdy loajálně píšící žurnalisté zpochybňují, zda jde o vhodný nápad. Například Finové kvůli současným diváckým omezením posunuli začátek nejvyšší soutěže až na říjen.

„Bylo by logické, kdyby finský příklad napodobilo i vedení KHL,“ píše server championat.com. Odklad by vyhovoval i finskému Jokeritu, který by jinak úvodní domácí zápasy KHL musel odehrát bez, anebo s minimem diváků.

Každopádně starostí KHL nemá málo, že?

A to ještě připočtěte, že několika zahraničním agentům během koronaviru zneplatnili Rusové licence. Nehledě na krizi se v KHL také zavádí striktnější dodržování platových stropů, které třeba loni nedodržela hned sedmička klubů. Základní gáže musí kluby vmáčknout pod 900 milionů rublů (přes 300 milionů korun).

„Týmy mohou dál podepisovat hráče za NHL peníze, ale nemůžou jich mít v týmu dvacet, ale už jen dva nebo tři,“ přiblížil agent Michal Sivek.

Český odliv z KHL

Na druhou stranu i ve světě ohraničeném mantinely platí, že Rusko je zemí neomezených možností. „Teprve bude zasedání KHL, kde se dá ze dne na den změnit úplně všechno. Platové stropy, systém ligy, úprava divizí,“ poznamenává Jaroslav Zídek, znalec ruského prostředí a agent, který kdysi zprostředkoval přestup Jaromíra Jágra do Omsku.

Ani Zídek nemá pochyby, že KHL rozloží covid-19, kterým se v Rusku nakazilo už přes 640 tisíc lidí.

Nevyzpytatelnost v rozlehlé zemi má už zjevný dopad na český hokej. „Moc se nepodepisuje, spíš se čeká, jak se všechno vyvine,“ poví bek Andrej Šustr.

Naposledy hrál za Kunlun. Rád by v něm, nebo případně jinde v KHL, pokračoval. „Rubl klesl. Někteří kluci už šli i jinde v Evropě s platy dolů a já počítám, že nebudu výjimka,“ tuší Šustr.

Dvoumetrový čahoun patří do skupinky zajímavých českých postav, které zůstávají bez smlouvy. Řadí se k nim i brankář Salák, obránci Šulák s Poláškem nebo dlouholetý reprezentant Červenka (byť je férové zmínit, že mnozí z nich vyhlížejí kontrakt spíš z jiné zahraniční soutěže).

Andrej Šustr Alexander Salák Libor Šulák

Relativně početná parta našinců se naopak vypraví do finské ligy, z čehož také vyplývá, že dál ubývá Čechů v KHL, která je stále vnímána jako druhá nejkvalitnější hokejová soutěž světa.

Zatímco ještě před šesti lety byla KHL reprezentační zásobárnou, rejdištěm Čechů a jejich počet se i díky existenci pražského Lva blížil padesátce, nyní jich na oficiálních soupiskách nefiguruje ani dvacet.

„Pro Čechy bude těžší podepsat smlouvu v KHL,“ soudí Zídek. „Co vím, tak rozpočty nemají utvořené v Astaně, Rize a Minsku.“

Právě do Běloruska by díky tomu mohl zamířit brankář Furch. Až devitiměsíční čekání na start nové zámořské sezony může do Chabarovska popohnat beka Mašína.

Každý další našinec v KHL bude jen ku prospěchu reprezentace, nový kouč Filip Pešán může mít větší možnost výběru krajanů s mezinárodními zkušenostmi. Může se to náramně hodit, neboť vše spěje k tomu, že nejbližší světový šampionát se kvůli totálně překopanému hokejovému kalendáři odehraje bez hráčů z NHL.

Bez nich by se mohly konat i další velké turnaje včetně olympijských her 2022.

Ale to je zatím ještě vzdálená budoucnost...

Žádná soustředění v Česku

Český hokej pociťuje ruské strasti nyní i jinak. Kluby KHL si v posledních letech oblíbily předsezonní soustředění v Česku. „Dřív jezdili Rusové do Švýcarska nebo Finska, ale pochopili, že stejné služby za úplně jiné peníze dostanou i v Česku,“ přibližuje znojemský manažer Petr Veselý.

Právě ve Znojmě se v minulosti ubytoval Chabarovsk.

Jekatěrinburg zase v Plzni.

Nebo třeba Omsk v Chomutově.

Klubů a soustředění bylo za poslední sezony nespočet. I letos se některé kluby toužily vypravit do Česka, ale covid-19 jim plány momentálně hatí.

Tím přijdou i domácí oddíly o zisk za uspořádání soustředění. O kolik? Záleží samozřejmě na movitosti klubu z KHL, délce pobytu i poskytnutém servisu. „Obecně se bavíme o zisku nižších řádů statisíců za týden,“ odhaduje Veselý. „Není to něco, na čem by české kluby bohatly, ale v hluchém období sezony se jednalo o příjemný bonus.“

Čeští fandové letos také přijdou o konfrontaci s ruskými mančafty v přípravných duelech.

I takové jsou důsledky, když v ruském hokeji úřaduje covid-19.