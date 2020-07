Odliv hvězd z KHL. Talentovaní Rusové obětují peníze, Amerika je láká víc

O prvním se mluvilo jako o nejlepším brankáři KHL, ten druhý je považovaný za nejlepšího útočníka v Evropě. V moskevském CSKA si mohli mnout ruce, že Ilja Sorokin a Kirill Kaprizov náleží právě armádnímu klubu.

V nadcházejícím ročníku se ale poslední šampioni KHL budou muset obejít bez obou talentovaných mladíků. Ti podepsali ve věku 24, respektive 23 let smlouvy s kluby NHL, které je před řadou let draftovaly. Sorokin tak oblékne dres NY Islanders, z Kaprizova se má stát tahoun ofenzivy Minnesoty.

Aktuálně z KHL Sekáč do Omsku?

Útočník Jiří Sekáč, o kterého ztratil zájem CSKA Moskva, zamíří podle ruského serveru sport-express do Avangardu Omsk. Sibiřský klub si českého reprezentanta stáhl ze seznamu volných hráčů. Vitásek v Amuru končí

Obránce Ondřej Vitásek nebude pokračovat v Chabarovsku, podle ruských médií se český reprezentant domluvil s vedením Amuru na předčasném ukončení smlouvy. Nový domov pro Kunlun

Kunlun Red Star bude v příští sezoně hrát domácí zápasy v Mytišči u Moskvy. Čínské mužstvo, za které chytá český brankář Šimon Hrubec, se přesunulo do Ruska kvůli pandemii koronaviru.



Přitom v CSKA Moskva by si obě opory přišly na mnohem vyšší plat, než jakého se jim dostane v NHL. Sorokin podepsal v Americe roční smlouvu na dva miliony dolarů (téměř 47 milionů korun), přičemž moskevský klub mu nabízel za setrvání mnohem více.

„V mém odchodu ale peníze nehrály žádnou roli. Cítil jsem, že potřebuju nutně vystoupit ze své komfortní zóny, změnit prostředí,“ vysvětloval Sorokin v rozhovoru pro Sport-Express, proč kývl na menší plat v prestižnější lize.

U Islanders se v brankovišti potká se slavnějším krajanem Semjonem Varlamovem, kterému v poslední sezoně kryl záda víc než spolehlivě náhradník Thomas Greiss. Sorokin tak bude mít o konkurenci postaráno. „Jsem připravený se o místo poprat. A když skončím na farmě? Nevadí, je jen na mně, abych si řekl o flek u Islanders,“ jde si za svým Sorokin.

Zámořská média mu ale věští velkou budoucnost. Třeba uznávaný týdeník The Hockey News vzýval Sorokinovy perfektní statistiky z posledních pěti sezon v KHL, kdy pouštěl v průměru nejvýše 1,61 gólu za zápas. „Ta čísla jsou až absurdní, jako z videohry!“ rozplývají se v zámoří.

Sorokinovi nahrává i úspěch jiných mladých ruských gólmanů, kterým se povedlo v NHL dobře etablovat. 23letý Ilja Samsonov se stal stabilní dvojkou ve Alexej Vasilevskij a Kirill Kaprizov slaví na turnaji Karjala ruský gól v utkání proti českým hokejistům. Washingtonu, v dresu NY Rangers na sebe upozornil o rok starší Igor Šesťorkin.

Jejich následovník Sorokin už má za sebou navíc nespočet reprezentačních zkušeností, jimž dominuje olympijské zlato z Pchjongčchangu v roce 2018.

Kirill Kaprizov

To výběru „Olympijských sportovců z Ruska“ vystřelil v prodloužení finále s Německem útočník Kirill Kaprizov.

Také jeho se CSKA snažilo přeplatit a udržet, rovněž neúspěšně. I Kaprizov odmítl naditý balík rublů, jen aby se mohl v příští sezoně blýsknout mezi opravdovou elitou světového hokeje.

„Od roku 2015, kdy jsme ho draftovali, předčil všechna naše očekávání. V posledních dvou sezonách ovládl tabulku střelců KHL. Nemůžeme se dočkat, až ho budeme mít v sestavě,“ těší se na novou posilu Bill Guerin, generální manažer Minnesoty.

I Kaprizov už toho v mladém věku dokázal spoustu, stejně jako Sorokin však musí se startem v NHL vyčkat až do startu ročníku 2020/21 – regule jim totiž neumožňují naskočit už do chystaného letního play off, kterého se Islanders i Wild účastní.

Sorokin s Kaprizovem však nejsou jedinými, kdo z CSKA „bere roha“. Pro návrat za oceán se rozhodl i útočník Michail Grigorenko, štěstí v zámoří zkusí také mladý bek Alexandr Romanov. Moskevský celek naopak sám odmítl dál využívat služby českého útočníka Jiřího Sekáče, který je podle ruských médií domluvený s Omskem.

S plánovaným zavedením platových stropů a dopady krize bude pro kluby KHL zřejmě stále těžší své hvězdné opory udržet.