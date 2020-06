Chcete nás? Čínský Kunlun dál hledá azyl. A hráči netuší, kde bude sraz

Za čtyři sezony působení v KHL vzbudil čínský Kunlun rozporuplné pocity. Do play off se dostal pouze v premiérové sezoně 2016/17 (konec v prvním kole), následující tři ročníky to na vyřazovací boje nestačilo. Ještě více se ale o klubu mluví v souvislosti s nezájmem fanoušků a trablemi s „domácím“ prostředím.