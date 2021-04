Královská frustrace. Já vám ukážu, řekl si Hrubec, čerstvý vítěz KHL

Omsk měl totiž na soupisce dva gólmany, kteří ve statistikách patřili mezi nejlepší v lize. „Navíc ani fanoušci nebyli z mého příchodu nadšení. Nechápali, proč mě klub bere,“ vzpomíná Hrubec, jenž si pozici jedničky vydřel postupně.

Bylo těžké rozhodování jít do Omsku za takových okolností?

Věděl jsem, že jdu do těžké konkurence, na druhou stranu jsem si říkal, že mě snad neberou jako trojku. Proč by to dělali? Doufal jsem, že vědí, co dělají. Předtím jsem šel do Kunlunu s tím, že se chci dostat do lepšího týmu, abych nebojoval o play off, ale v play off. Nemohl jsem takovou nabídku odmítnout.

A když jste přišel, tak jste se měsíc a půl nepodíval do brány.

Bylo to těžké. Měl jsem tři čtyři dny, kdy jsem byl frustrovaný. Bylo to ze mě cítit, což bylo špatně. Zavolal si mě trenér, že mám makat, bojovat v tréninku a dohrávat každý puk. Řekl, že mi slibuje, že budu mít nejlepší fyzičku v životě. Tak jsem se zakousl. Hodně mi pomohl táta a Jarda Kameš, se kterým jsem si volal. Furt mi říkal: Drž hubu a makej.

I tak mi přijde, že nemohlo být snadné přesvědčit sám sebe.

Řekl jsem si, že jim ukážu. A když to nevyjde a nebudu chytat, tak se fantasticky připravím na mistrovství světa. Musím říct, že jsem se nakonec fyzicky cítil nejlíp v životě, trenér měl pravdu. I v těžkých zápasech jsem byl v pohodě a nemohl tomu věřit.

Nakonec jste v play off, do něhož jste vstupoval jako dvojka, vychytal pět nul. Poslední dvě v posledních dvou zápasech finále...

Každý gólman jde do zápasu s tím, že to zamkne. Už před sérií nám trenér říkal, že to bude série frustrací, protože oba týmy budou hrát dokonalý hokej dopředu i dozadu, budou na sebe narážet perfektní taktiky. Frustrace měla spočívat v tom, že budete hrát perfektně, ale stejně to nic nezaručí.

Neustále hovoříte o kouči Bobu Hartleym. Je vidět, že vám sedl.

Jo, všichni hráči ho brali, po vítězství ho vyhazovali v šatně nad hlavu, to jsem nezažil. Všichni ho měli rádi, nebáli se ho.

Přitom to je Kanaďan. Jak fungovala v týmu komunikace?

Asistent trenéra i trenér brankářů uměli anglicky a překládali. A já se učil rusky a anglicky zároveň. Bylo fajn rozumět angličtině a pak to slyšet rusky. Hartley je skvělý řečník, měl spoustu přirovnání a metafor. Tak mě zajímalo, jestli budou překládat všechno přesně.

A?

Vůbec. Ale naštěstí to nemělo vliv.

Řekl jsem Kovalčukovi, že mě tou penaltou okradl o bronz. Odpověděl: Neboj, uděláme nějakou medaili tady.

Jaká byla v Omsku parta v čele s Iljou Kovalčukem?

Když vyhrajete titul, tak nemůžete nadávat na kolektiv. Při příchodu Ilji jsem věřil, že to dotáhneme k titulu, protože má štěstí. Taky jsem připomněl penaltu ze zápasu o třetí místo na posledním mistrovství v Bratislavě. Řekl jsem mu, že mi dluží bronz. Že mě o něj okradl. Odpověděl: Neboj, uděláme nějakou medaili tady.

Jaké byly oslavy?

Bujaré. Jsem rád, že jsem si to mohl užít. Předloni mě oslavy v Třinci minuly, protože jsem musel jet na mistrovství světa do Bratislavy. Nejdřív se to oslavilo v šatně, pilo se z poháru. A pak se letělo do Omsku pozdravit fanoušky, protože jsme kvůli rekonstrukci haly hráli v Moskvě. Letěli jsme tam tři hodiny, hodinu jsme pobyli, přišlo asi patnáct tisíc lidí. Už před letištěm na nás čekal ohromný dav a já myslel, že je to všechno, ale policajti nás vezli městem plným lidí. Chtěl jsem vylézt na střechu autobusu, ale přece jenom je to Sibiř, takže na to byla zima. I tak jsem si připadal jako Rolling Stones.

Prokázali Rusové, že oslavy umí?

Byly velké, umí za to vzít. V Omsku to bylo na úrovni koncertu. Mělo to doprovodný program. Přišli jsme v půlce, zvedli pohár, gubernátor poděkoval, zamávali jsme, skandovalo se. Nádhera.

Jak si toho titulu v Omsku považují?

Pro město je to velká věc, čekalo se na něj 17 let. Už proti Kazani jsme byli outsideři. Každý další úspěch byl navíc. Před sezonou chtěli, abychom byli ve čtyřce, což se povedlo, když jsme přešli přes Magnitogorsk.

V Rusku je úplně normální život. Jsem až překvapený, jak se to tady celý prožívá. Arény byly vyprodané, lidi bez roušek, obchoďáky otevřený. Na tuhle změnu se moc netěším, v Čechách je to asi hodně striktní.

Kdo vám v Moskvě vůbec fandil?

Je to zvláštní, ale Avangard je v Moskvě velmi oblíbený. Když jsme v hale CSKA vstřelili gól, tak aréna vybouchla. Omsk tu má velkou fanouškovskou základnu.

V Třinci vám končila smlouva a vyhrál jste titul, teď se to samé opakuje v Omsku. Už se ozývají zájemci s nabídkami?

Zrovna jsem volal s agentem a řešili jsme podmínky kontraktu. Je to v řešení.

Zůstanete v Omsku?

Chtěl bych mít jasno co nejdřív, každý má rád jistotu. Osobně bych chtěl v Omsku zůstat. Uvidíme, jak to dopadne. Vypadá to, že mají také zájem. Ozvaly se mi ještě dva tři týmy z KHL. A určitě narážíte na téma Amerika. Rád bych tam, ale upřímně si myslím, že jsem na ni už starej. Trend je tam prosazovat mladší.

Kdy se připojíte k reprezentaci?

Budu volat Zdeňkovi Orctovi, ten mi dá další informace. O reprezentaci mám zájem vždycky. I o Euro Hockey Tour. A že mě letos čeká ta izolace a karanténa? Bavil jsem se o tom s ženou, ale je to nároďák a mistrovství světa, a to se fakt neodmítá.

Jaký byl vlastně v Rusku život s ohledem na covid?

Úplně normální, jsem až překvapený, jak se to tady celý prožívá. Testovali nás co pět dní, jinak byly arény vyprodané, lidi bez roušek, obchodáky otevřený. Na tuhle změnu se moc netěším, to je pravda. V Čechách je to asi hodně striktní.