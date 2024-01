Osm z deseti psů si užívá sledování televize. Favoritem je Scooby-Doo

Studii provedli vědci z University of Wisconsin-Madison v USA. Podle Freyi Mowatové, odborné asistentky na katedře oftalmologie a vizuálních věd a oddělení chirurgických věd Fakulty veterinární medicíny, to bylo součástí delšího výzkumu sledujícího zároveň i vývoj zraku psů, což je oblast, která zatím chyběla.

V mozaice zjištění bylo zajímavé, že někteří psi trpělivě sledovali i celovečerní filmy a také milovali hudební představení. Labradoři však zcela jasně dávali přednost snímkům o jiných psech.

Další v žebříčku se umístily kreslené seriály, pořady o kočkách, zato psy příliš nebraly sportovní přenosy jako zimní sporty či krasobruslení. Tři čtvrtiny majitelů psů uvedlo, že psi sledují televizi minimálně jednou denně, průměrná délka sledování se pohybovala kolem dvaceti minut.

Našly se však případy, kdy se psi vydrželi dívat na celý celovečerní film, a navíc se aktivně zapojovali do děje. A výzkum zjistil, že pes často běžel k televizi už poté, co uslyšel znělku, když už tušil, že uvidí svůj oblíbený pořad.

Stejná skupina vědců se už předtím pokoušela zjistit, jaké pořady psi mají nejradši, a dospěla ke zjištění, že nejoblíbenějším seriálem je pro ně Scooby-Doo. Oblíbené však byly i automobilové závody, fotbal a obecně kreslené seriály.

Klíčovou roli u nich hrál věk a zrak. To vědce postrčilo, aby se soustředili i na to, jak psi vnímají obrazové vjemy, které vidí na obrazovce, vzdáleně to srovnali se způsoby vnímání starší lidské populace.

Předpokládali, že videa mají potenciál udržet pozornost psa dostatečně dlouho na to, aby zhodnotila vizuální funkce, ale nevěděli, jaký typ obsahu je pro psy nejpoutavější a nejpřitažlivější. „Víme, že špatné vidění negativně ovlivňuje kvalitu života starších lidí, ale vliv stárnutí a změn zraku u psů je z velké části neznámý, protože to nemůžeme přesně posoudit,“ řekla Freya Mowatová, hlavní autorka studie.