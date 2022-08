Entomolog: Moucha může být zdrojem léků. Invazivního slunéčka už se asi nezbavíme

Co byste přepsal v Broučcích nebo ve Ferdovi Mravencovi? Jakých omylů, které v nás v dětství zakořenily, se Jan Karafiát a Ondřej Sekora dopustili?

Je pravda, že Broučci moc biologicky nesedí. Ale Ferda Mravenec je základní entomologická literatura! Tam bych toho moc nepřepisoval. Vždycky se ptám studentů, kteří chtějí k nám na fakultu: „A Ferdu Mravence jste četli?“ Vyplašeně na mě koukají. Proto hned na vysvětlenou dodávám, že je tam spousta zajímavých věcí. Ondřej Sekora byl entomolog, takže věděl, co a o čem píše. Studentům na přednáškách také v žertu říkám, že Ferda byl vlastně první transgender postava v naší dětské literatuře. Je to sice „ten“ Ferda, ale z pohádky je jasné, že jde o dělnici mravence. A to jsou samičky.

Dříve bylo kyslíku v atmosféře výrazně více než dnes (až 35 %, pozn. red.), koncentrace oxidu uhličitého byla nižší a tvrdí se, že právě vyšší obsah kyslíku umožnil existenci větších hmyzích forem. Petr Šípek entomolog