Jsou všude. Vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou. Zrovna teď jich je v celém baráku třiatřicet, takže si člověk musí dát pozor, kam šlape.

Eliška Vafková v tom má cvik.

Se smečkou hafanů žije už řadu let, podřídila jim všechno. Zvykla si je pouštět nejen do kuchyně a obýváku, ale i do své postele. Než se dostali do jejího psího hospice v jihomoravské Bukovince, většinou měli hodně utrápený osud.