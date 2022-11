S ucpaným umyvadlem si poradíte i bez instalatéra. Jako minutový manžel

Špatně nebo dokonce vůbec vám neodtéká dřez nebo umyvadlo? Nepropadejte panice, to se občas stane v každé domácnosti. A není nutné hned běžet do drogerie pro nějaký agresivní prostředek. Dá se to snadno vyřešit mechanickou cestou bez použití chemie.