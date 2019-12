Sedmdesát tun zeleného štěstí. Jmelí na Vánoce sklízel už děda

Kristovu kolébku vyřezal Josef ze stromu jmelí Jmelí provází lidstvo už tisíce let. První křesťané věřili, že z něho byla vyřezána kolébka pro Ježíška nebo kříž, na kterém později na hoře Golgotě zemřel. Podle pověsti bylo jmelí tehdy strom, ze studu však na sebe vzalo podobu malého keříku. Na českém území ho ve starověku obřadně zlatým srpem vždy šestý den v měsíci sklízeli keltští druidi a dodnes se vedou spory, zda to byli právě Keltové, kdo začal jako první jmelí uctívat, nebo Římané, kteří měli jmelí taktéž ve velké úctě. Protože poloparazitický keř „padal z nebe“ (tehdy se nevědělo, že semínka rozšiřuje zejména známá trojice drozd, brkoslav a pěnice), získalo jmelí v očích člověka magickou moc, která člověka i jeho dům chrání před zlými duchy, uřknutím a chorobami. Do českých zemí se tradice pověsit si jmelí na Vánoce dostala přes Německo z Anglie. Nejdříve byly pod zavěšenou snítkou líbány ženy a dívky, postupně se z jmelí stal jeden ze symbolů největšího křesťanského svátku