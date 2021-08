Svět na jedno použití. Firmy vyrábí zboží záměrně tak, aby se porouchalo

Rozbije-li se televize, je to nemilé. Ale večer si lze zpříjemnit knížkou. Zato když odejde bez rozloučení uprostřed pařáku lednička, může to být katastrofa. Je zkažený den, a brzy se zkazí i vše, co spotřebič uchovával. Profesionální opraváři potvrdí, že za to často může cosi, čemu se slangově říká „kurvítka“.