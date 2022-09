Omezte televizi a vařte s pokličkou. Deset tipů, jak doma šetřit energie

V běžném životě se nemusíme nějak výrazně omezovat. Svítíme, topíme, vaříme, koupeme se, pouštíme televizi a pracujeme na počítači. Mnohdy však zbytečně i v době, kdy to není potřeba.

Pojďme se projít celým bytem místnost po místnosti a ukázat si, kde se spotřebovává nejvíc energie a jak je možné spotřebu omezit, aniž byste měli pocit, že jediným nezbytným východiskem je vzít si dva svetry navíc.

1. Jak zacházet s ledničkou

Jedním z největších žroutů energie v kuchyni je lednice. To proto, že běží nepřetržitě. Pokud máte deset let starý model, stálo by za to začít uvažovat o výměně za modernější a úspornější.

Ale i údržbě moderní lednice věnujte pozornost. Třeba při odmrazování. Stačí jeden centimetr námrazy... A spotřeba mrazničky stoupne až o 75 %. Upřímně řečeno: Otravný odmrazovací proces nikoho nebaví. Čísla jsou však přesvědčivá.