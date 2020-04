Růst salátu a další zeleniny urychlíte v pařeništi. Výroba je snadná

Velikost pařeniště je na vás, měla by být ovšem rozumná, pokud opravdu chcete mít možnost pařeniště přenášet. Navíc ji volte jen takovou, abyste měli k pěstované zelenině pohodlný přístup. Základem víka se u Pavla Zemana stal starý rám zrcadla, od něj se tedy odvíjel i rozměr spodního rámu.

Na výrobu přenosného dvoupatrového pařeniště budete potřebovat:

dřevěná prkna a hranol

starý rám od zrcadla, případně jiný jednoduchý rám

polykarbonátová deska (na střechu pařeniště)

vruty do dřeva (v nereznoucí úpravě)

vruty s gumovým těsněním (na uchycení polykarbonátové desky )

2 panty, pant na vrata, vratový šroub

4 madla, úhelníky

aku vrtačku, kotoučovou pilu (maflík)

ochranné brýle

Naměřte a zkraťte si prkna na základní rám, který bude stát na zemi. Na potřebnou délku si nařežte i dřevěný hranolek do vnitřních rohů, měl by výšku základního rámu přesahovat cca o 2 centimetry (viz postup práce na videu).

Dřevěné hranolky budou zpevňovat rohy základového rámu, dohromady je spojte pomocí vrutů do dřeva a spodní patro máte hotové.

Druhé patro pařeniště musí být lehce zešikmené, aby z jeho střechy mohla odtékat voda. Proto bude prkno v přední části o trochu vyšší než zadní a boční díly zešikmené. Opět si nařežte na potřebnou velikost prkna i hranolky, sešroubujte je dohromady a vrchní patro nasaďte na spodní.

Jako víko využijte starý rám od zrcadla, případně si jednoduchý rám vyrobte. Našroubujte na něj panty ve vzdálenosti asi 25 centimetrů od okraje a víko připevněte zezadu k vrchní základové konstrukci pařeniště. Na střed přední části víka namontujte zevnitř pant na vrata, díky kterému půjde regulovat výška pootevření víka a tím pádem i míra větrání podle aktuálního počasí.

Víko pařeniště bude z lehké polykarbonátové desky, tu uřízněte na míru se zhruba čtyřcentimetrovými přesahy ze všech stran. K víku ji připevněte pomocí speciálních vrutů, které se k tomuto účelu používají: mají gumové těsnění a širší podložku.

Aby byla konstrukce pařeniště zajištěna proti větru, připevněte do jeho spodní části čtyři zášlapy. Na boky obou pater pařeniště pak ještě připevněte úchyty, aby se bedna dobře přenášela. Životnost dřeva výrazně prodloužíte ošetřením vhodnou nezávadnou impregnací, ochrání ho proti vlhku, houbám i plísni.

A jak pařeniště osázet? Záhonu dopřejte výživnou vrstvu kompostu, pokud chcete rostlinky zahřát i od země, pak pod kompost přidejte i vrstvičku koňského hnoje, ten rostlinkám teplo zajistí. Pařeniště urychlí růst prvního salátu, ředkviček i kedluben, za pár týdnů budete mít sklizeň.