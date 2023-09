Mistrovské ruce plastikových modelářů zářily na letošní výstavě E-Day

E-Day je považováno mezi modeláři za jakési malé mistrovství republiky, protože tady je vždy to nejlepší, co lze mezi plastikovými modeláři najít. Proto ostatně někteří účastníci jezdí do Velké Británie reprezentovat českou modelářskou školu, která rozhodně není popelkou.

Kdo se na výstavu během minulého víkendu nedostal, rozhodně nemusí zoufat. Připravili jsme pro vás nejen video, kde uvidíte modely v reálu přímo v prostoru, ale i skutečně obří fotogalerii.

„Výstaviště je plné světla, což je velmi důležité,“ popsal před časem Petr Šámal, předseda klubu stavitelů plastových modelů ve Svazu modelářů České republiky. Návštěvníci si tak mohli vychutnat pohled nejen na modely letadel a lodí, ale i civilních dopravních prostředků a jednotlivých figur. A oblíbených diorám, které patří mezi vrcholy plastikového modelářství.