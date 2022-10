VIDEO: Plastikoví modeláři zářili svou precizní prací na výstavě E-Day

Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Součástí výstavy se staly i funkční modely tanků a vozidel.

Výstava se konala v nové hale tankového muzea, kde jsme mohli najít vystavená i skutečná bojová vozidla a historické automobily. Cestu mezi parkovištěm a halou je možné absolvovat vlakem úzkorozchodné železnice nebo procházkou po tankodromu.

Aby pořadatelé zatraktivnili podmínky vstupu, udělali pro tento den společné vstupné do dětského zábavního parku Mirakulum, který je nedaleko. Rodiny s dětmi se tam mohly volně přesouvat mezi oběma objekty, vláček pendloval po hodině. Takže tatínci se mohli pokochat plastikovými modely a až to ratolesti přestalo bavit, mohli se všichni přesunout do dětského parku.

Během E-Day 2022 se konal doprovodný program, například workshopy s návody pro začátečníky i pokročilé, přednášky zkušených modelářů či autogramiády. Výstava E-Day se po covidové přestávce konala po třech letech.

Na precizní práci modelářů se podívejte na videu a do galerie.