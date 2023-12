Od výsměchů k uznání. Emeryho svěží styl baví Anglii: nezahořkl, poučil se

Tohle už dávno není náhoda; v aktuální sezoně průběžné třetí místo jen čtyři body za vedoucím Arsenalem a také druhý nejlepší útok v soutěži.

„Trenér nás nakazil neuvěřitelnou touhou po vítězství,“ pravil nedávno kapitán John McGinn. „Přesně ví, co chce. Dennodenně na tom usilovně pracuje. Jak nad fotbalem přemýšlí a uvažuje, je unikátní,“ připojil se záložník Leon Bailey.

Počet bodů v Premier League od chvíle, kdy Unai Emery převzal Aston Villu (24. října 2022) 1. Manchester City 90

2. Arsenal 89

3. Liverpool 85

4. Aston Villa 81

Slavný klub z Birminghamu, který se teprve před čtyřmi lety vrátil zpátky do Premier League, je najednou v elitní společnosti. Vždyť po dominantním středečním výkonu v duelu s Manchesterem City ho dokonce i poražený Pep Guardiola označil za jednoho z kandidátů na titul.

Emery se sice zdráhal, když tvrdil: „Máme za sebou teprve patnáct zápasů a kolem nás je šest sedm mužstev, která mají mnohem vyšší ambice než my. Můžeme věřit, můžeme snít, ale tituloví adepti nejsme.“

I tak ale vzestup Aston Villy pod španělským vedením rozhodně stojí za to. V sobotu navíc doma vyzve vedoucí Arsenal (18:30), což je hlavní tahák anglického víkendu a konkrétně pro Emeryho duel s osobním podtextem.

Vždyť právě z Arsenalu před čtyřmi lety Emery zmizel bez fanfár: emočně zmuchlaný, fanoušky vysmívaný, experty zneuznaný. Později líčil: „V každém klubu, ve kterém jsem působil, se mě vedení zastalo. V Arsenalu ne.“

Bylo to jeho první anglické angažmá.

Střídal Arséna Wengera, který klubu takřka neomezeně vládl dlouhých dvaadvacet let. Složitou pozici Emery neustál – a těžko vůbec mohl. Arsenal byl v přerodu, neměl jasně danou strukturu, přicházeli a zase odcházeli členové vedení, na míru se jim šily nové funkce a měnily pravomoce. Na pozadí bublaly politické boje a vlastně až za pochodu majitelé zjišťovali, jakým směrem se v postwengerovské éře vůbec chtějí ubírat.

Emeryho ranilo, že do projektu nezapadl.

Od začátku si věřil, jenže rozklížený klub ho po roce a půl vyplivl. Kvůli slabé angličtině se silným španělským přízvukem jako by se navrch nechtěně stal parodií sebe sama. I proto s odstupem vykládal: „Cítil jsem se tak sám.“

Přesto nezahořkl, ale naopak se poučil.

„Čekám, učím se, analyzuju,“ hlásil záhy po vyhazovu z Emirates Stadium s tím, že se chce do Premier League vrátit. I podle insiderů z renomovaného serveru The Athletic totiž Emery po nepříjemném nárazu v Arsenalu sám sobě přiznal vlastní nedostatky: „Byl jsem až příliš koncentrovaný na první tým a nevnímal, co se děje kolem mně.“

Emery je trenér, nikoli manažer.

Nikdy se netoužil zapojovat do přestupových jednání, protože jeho místo je na hřišti, což v Aston Ville v současnosti chápou. Když španělského kouče v říjnu 2022 vykoupili z Villarrealu, investovali dál. S Emerym proto přišli kromě početného realizačního týmu také Damian Vidagany a Monchi, jeho blízcí spolupracovníci z předchozích štací, kteří se starají o výběr nových posil, vyjednávání či kontakt s agenty.

V Arsenalu takový komfort neměl. Byla to chyba?

„V Aston Ville žije Emery v úplně jiném světě, který byl vytvořen přímo pro něj a hlavně kolem něj. V Arsenalu byl jen malým kolečkem v jinak chaoticky pracujícím stroji,“ píše v komentáři deník The Telegraph.

Zároveň taky Emery za poslední roky prošel i určitým trenérským vývojem. Zatímco při první štaci v Anglii často přizpůsoboval herní styl soupeřům, což konkrétně fanoušky Arsenalu dost dráždilo, jeho Aston Villa hraje možná až nečekaně svěží a nespoutaný fotbal s vysoko postavenou defenzivou.

„Taková taktická změna u trenérů přitom není vůbec obvyklá,“ shodují se experti.

„Upravili pár věcí a na hřišti jsou velmi odvážní,“ všiml si před víkendovým soubojem také Mikel Arteta, který Emeryho v Arsenalu střídal. „Ale vzhlížel jsem k jeho týmům už daleko dřív: od doby, kdy ještě trénoval Almeríu. Vždycky dokázal zlepšovat hráče i celé mužstvo. Byl úspěšný v různých týmech v různých zemích. Fakt jsem za něj velmi rád.“

I když ho v sobotu samozřejmě bude chtít porazit.

„Možná jen do Arsenalu přišel v nesprávný čas. Těžko říct. I tak v klubu zanechal spoustu dobrých věcí,“ pokračoval Arteta.

Unai Emery (vpravo) jako trenér Aston Villy, vedle něj stojí Mikel Arteta, jeho nástupce v Arsenalu.

V Emeryho éře totiž debutoval například jistý Bukayo Saka, který v týdnu připsal už dvoustý start v Premier League. Také Gabriel Martinelli dostal svou první šanci v anglickém fotbale právě od španělského kouče, jenž se vyžívá v podrobných videorozborech i zdlouhavých taktických trénincích.

„V rámci fotbalového prostředí je ale Emery především považovaný za velkého gentlemana a slušného chlapa,“ píše fotbalový expert z The Independent Miguel Delaney. The Athletic k tomu přidává: „Navzdory všemu, co proběhlo, o něm lidé v Arsenalu pořád mají vysoké mínění. Jsou určitě rádi za to, jaký progres v průběhu svého prvního roku v Aston Ville udělal.“

V sobotu nicméně žádné kamarádšofty nečekejte. Villa Park bude nažhavený a šéf Emery proti svému bývalému klubu jakbysmet.