Nejdříve řešme zdraví. Šéf Fiorentiny si myslí, že se liga nedohraje

„Nejdříve řešme zdraví, až potom fotbal,“ řekl veřejnoprávnímu rozhlasu RAI majitel Fiorentiny Rocco Comisso. Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí na světě, nemoci COVID-19 tam podle pondělních údajů podlehlo 11.591 lidí. „Uvidíme, kdy se budeme moci vrátit k tréninku. Ale je tu reálná možnost, že mistrovská sezona neskončí,“ uvedl Comisso.

Jeho turínský protějšek Urbano Cairo v jiném rozhovoru pro RAI řekl, že i kdyby týmy začaly s tréninkem v květnu, nemusí být na dokončení sezony dost času. „Znamenalo by to začít se zápasy na konci června a hrát v červnu a srpnu. Pak by všichni dostali měsíc volno a nový ročník by nezačal dříve než v listopadu. To se nedá,“ uvedl předseda Turína.

Titul by Cairo neudělil. „Sezona není u konce a ve hře jsou tři týmy,“ připomněl, že tabulku vede Juventus o bod před Laziem a o devět bodů před třetím Interem, jenž má zápas k dobru.

V závěru minulého týdne uvedl šéf národního svazu Gabriele Gravina, že mistr bude vyhlášen, i kdyby nebylo možné sezonu dohrát. Prioritou nicméně bude ligu dokončit.