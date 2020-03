Čím myslíš? Fotbalista zuří, bývalá žena vzala děti do epicentra nákazy

Maxi López už v pětatřiceti nehraje fotbal na nejvyšší úrovni, působí v druholigovém italském Crotone na jihu země v Kalábrii.

Kdysi hrával v Barceloně, AC Milán, FK Moskva, Udine, Chievu, FC Turín či v Sampdorii Janov.

S Wandou Nara, argentinskou modelkou, moderátorkou i hráčskou agentkou, má tři syny a žili spolu do chvíle, než mu ji svedl krajan, spoluhráč a nejlepší kamarád Mauro Icardi.

Wanda Nara má se současným útočníkem Paris St. Germain dvě dcery.

Je to už šest let, co se to stalo a vztah obou hráčů přerostl v nevraživost. Když se jako soupeři potkali v italské lize, Maxi López protivníkovi nepodal ruku.

Postupně se všechno zklidnilo, ale teď López zase vypěnil.

Když se fotbal zastavil a soutěže byly přerušeny, Wanda se všemi pěti dětmi odjela z Paříže do rodinné vily k jezeru Como.

Je to sice jedno z nejkrásnějších míst v Itálii, ale leží v Lombardii, nejpostiženější oblasti pandemie koronaviru v Evropě.

„Přivedla jsi naše děti z Paříže do epicentra infekce,“ zuřil Maxi López, když viděl snímky svých potomků u jezera Como.

„Zajímalo by mě, jak vysvětlíš svoje chování. Každý je v této těžké době požádán, aby necestoval, nechodil ven a ty vezmeš naše děti z Francie do Itálie. A přesuneš je do Lombardie, které je epicentrem infekce,“ spílal útočník.

„Co se děje v tvé hlavě, když nejdůležitější věcí na světě musí být zdraví našich dětí?“