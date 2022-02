Hodiny autem, 20 kilometrů pěšky na hranici. Jak Brazilci opouštěli Ukrajinu

Když v neděli ráno dorazil do Sao Paula a objal se s rodinou, byl Felipe Neres šťastný.

„Máme toho hodně za sebou. Byl to šílené, stresující. Teď je to úleva. Jen my a bůh víme, čím jsme si prošli,“ citovala šestadvacetiletého útočníka brazilská média.

On a o tři roky mladší Bussanello oficiálně přestoupili do klubu z Dněpropetrovsku teprve před necelými třemi týdny. Ale na Ukrajinu dorazili ještě později, těsně před vypuknutím války.

Neodehráli jediný zápas a když zemi napadl ruský agresor, snažili se stejně jako další zahraniční fotbalisté z Ukrajiny dostat pryč.

Z Dněpropetrovsku se vydali na téměř tisícikilometrovou cestu k rumunské hranici. „Nejdřív jsme chtěli do Polska, ale když město, přes které jsme měli jet, bylo napadeno, otočili jsme to na Rumunsko. Všude jsme míjeli vojáky,“ líčil.

Když dorazili na hranici, mysleli si, že mají vyhráno. „Ale byl tam chaos. Očekávali jsme, že bude všechno v pohodě a že v klidu přejdeme. Strávili jsme tam čtyři hodiny a nevěděli, co bude. Byli jsme unavení, byl mráz,“ poznamenal.

„Být zpátky v Brazílii je úleva. Ale zároveň jsem smutný z toho, co se na Ukrajině děje. Situace není dobrá, země je zdevastovaná.“

Podobné příběhy přinesla brazilská média o dalších fotbalistech či trenérech. Někteří z nich kritizovali brazilskou ambasádu, která od nich dala ruce pryč. Brazilský prezident Bolsonaro je totiž podporovatelem ruského prezidenta Putina.

Hráčům k opuštění Ukrajiny pomohla asociace profesionálních hráčů FIFA Pro, Evropská fotbalová unie (UEFA) a rumunská asociace.

„Musíme si vážit toho, co pro nás udělali, zachránili nám život. Uvízli jsme tady. Miluju Brazílii, ale ta se na nás vykašlala,“ řekl Renato Silva, který působil v Šachtaru Doněck. Ocenil za pomoc také naturalizované Ukrajince Juniora Moraese a Marlona, kteří získali ukrajinské občanství a zemi reprezentovali.

Doma už je také italský trenér Roberto De Zerbi, který vede Šachtar Doněck. Dvaačtyřicetiletý kouč zůstal v kyjevském hotelu. V neděli večer odcestoval spolu s realizačním týmem vlakem do Maďarska a poté odletěl do Říma. K jeho evakuaci pomohl i zásah prezidenta UEFA Alexandra Čeferina a předsedy italské asociace Gabriela Graviny.

De Zerbi odmítal přesun do doby, dokud nebudou mít možnost opustit zemi všichni jeho hráči. „Poslední, kdo opouští Kyjev,“ napsal v neděli De Zerbi na instagram.