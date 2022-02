Reakce na ruskou invazi. Spartak Moskva vyloučí z pohárů, informuje Bild

Zprávu z Bildu podporuje tvrzení agentury SID a The Times, které připojují, že se UEFA chystá vyloučit ze soutěží všechny ruské týmy.

Spartak je posledním zástupcem této země v mužských pohárech, razantní krok se ale má dotknout i ženské reprezentace.

Ruské fotbalistky se chystají na letní mistrovství Evropy v Anglii, kde mají hrát ve skupině s Nizozemskem, Švédskem a Švýcarskem. Nahradit by je mohlo Portugalsko, které vyřadily v kvalifikačním play off. Rozhodnutí má podle The Times padnout v úterý.

Podle agentury SID podpořilo vyloučení ruských týmů několik národních svazů včetně německého a anglického.

„Nedokážu si představit, že by se mohly hrát zápasy s ruskou účastí. To se nemůže a nesmí stát. Jde tady o válku. Je třeba zaujmout jasné stanovisko,“ řekl agentuře kandidát na šéfa německého fotbalu Peter Peters.

Lipsko v druhém kole Evropské ligy postoupilo přes Real Sociedad, nyní, pokud se zdroje Bildu nemýlí, bude jen čekat na čtvrtfinálového soupeře. Jasno by mělo být už během pondělka.

„Jsme ve spojení se svazy a zcela důvěřujeme UEFA a jejímu rozhodnutí. Počítáme s tím, že zápasy budou zrušeny,“ řekl Bildu šéf německého klubu Oliver Mintzlaff.

Jde o pokračující sportovní sankce vůči Rusku. UEFA během mimořádného pátečního mítinku podle očekávání odebrala Rusku pořadatelství květnového finále Ligy mistrů a všem tamním klubům i reprezentaci přikázala v mezinárodních soutěžích nastupovat na neutrální půdě.

FIFA o dva dny později Rusům zakázala používat státní symboly včetně vlajky a hymny. Ruský tým navíc musí nastupovat výhradně pod zkratkou fotbalové federace RFU a před prázdnými tribunami.