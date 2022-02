Česká baráž v Rusku? Situace se vyvíjí, všechno řešíme s UEFA, říká Fousek

„Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů,“ řekl předseda fotbalové asosciace ČR Petr Fousek.

Na UEFA už před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu sílil tlak, aby přesunula dějiště finále Ligy mistrů z Petrohradu do jiné země. Nejvíce se hovoří o Wembley nebo Istanbulu, který přišel o poslední dvě finále vlivem pandemie koronaviru. V obou případech se hrálo v portugalském Lisabonu.

Ruská agrese má dopad i na reprezentační fotbal a (ne)přímo se dotýká i Čechů.

Ty přesně za měsíc, 24. března, čeká semifinále play off o MS v Kataru se Švédskem. Ve stejný den by měli Poláci nastoupit k druhému semifinálovému utkání v Rusku. Vítězové se pak postaví proti sobě ve finále 29. března.

Ale nabízí se otázka, zda Poláci k utkání do Moskvy vůbec odcestují. Ve hře je například přesunutí zápasu na neutrální půdu. „Dávalo by to smysl. Vztahy Polska a Ruska jsou velmi citlivé. Myslím, že by se utkání mohlo odehrát v Německu. Rusové s nimi mají dobré vztahy a Polsko také,“ míní expert na ekonomiku ve sportu Simon Chadwick v rozhovoru pro sportowefakty.pl.

A samozřejmě záleží na tom, jak se celá situace v mezičase vyvine.

„Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup,“ doplnil Fousek.

„V návaznosti na vývoj situace mezi Ruskem a Ukrajinou v posledních 24 hodinách se prezident UEFA Aleksander Čeferin rozhodl svolat mimořádné zasedání výkonného výboru na pátek 25. února v 10:00 SEČ s cílem vyhodnotit situaci a přijmout veškerá nezbytná rozhodnutí,“ stojí v prohlášení UEFA.

Čeští fotbalisté se do baráže dostali jako jeden z vítězů Ligy národů, v kvalifikační skupině skončili až třetí za Walesem a Belgií. Švédové postoupili do play off o mistrovství světa z druhého místa skupiny B. Přímý postup do Kataru vybojovalo Španělsko.