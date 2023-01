Šachtar dohodl rekordní přestup, 25 milionů dolarů věnuje obráncům Azovstalu

Fotbalový Šachtar Doněck věnuje 25 milionů dolarů na pomoc vojákům bojujícím ve válce s Ruskem a jejich rodinám. Oznámil to den poté, co za rekordní částku prodal do Chelsea útočníka Michaila Mudryka. Informovala agentura Reuters.