Rostov v ruské lize nastoupí, nasadí jen fotbalisty mladší osmnácti

17:01 , aktualizováno 17:01

Fotbalisté Rostova odcestovali k pátečnímu utkání ruské ligy do Soči, přestože členové klubu ve středu nastoupil do dvoutýdenní karantény kvůli šesti případům nemoci covid-19 v kádru. Po dohodě se soupeřem zápas odehraje s náhradním týmem složeným z hráčů do 18 let. Nejmladšímu členovi mužstva je šestnáct.