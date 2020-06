Rostov musí do karantény, zmešká restart ruské fotbalové ligy

18:48 , aktualizováno 18:48

Ruský fotbalový klub FC Rostov musí na dva týdny do karantény poté, co byla u šesti hráčů zjištěna nákaza novým typem koronaviru. Tým kvůli tomu zmešká restart ligové sezony, která by se po nucené pauze měla znovu rozehrát v pátek. Rostov přijde minimálně o dva zápasy, o jejich osudu rozhodne vedení ligy. Pokračování sezony by podle ruských médií nemělo být ohroženo.