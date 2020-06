Titul č. 26. Fotbalový Slovan Bratislava slaví tři kola před koncem

Slovan získal 26. ligový titul a mohou stále pomýšlet na double. V prvním semifinále poháru porazili 4:1 Zlaté Moravce.



V sobotu v Žilině vedli hráči Slovanu ve 32. minutě o dvě branky po trefách Kenana Bajriče a Alena Ožbolta. Domácím dal naději těsně před pauzou Patrik Myslovič, po změně stran však přidal třetí branku favorita marocký útočník Moha a Žilina už jen snížila v nastaveném čase zásluhou Dawida Kurmikowského.

Slovan měl desetibodový náskok už po konci základní části. Situaci mu navíc ulehčily události z koronavirové pauzy, protože hlavní konkurent Žilina na konci března v reakci na přerušení soutěže rozdala výpovědi většině členů A-týmu a ligu dohrává s mladíky z akademie.

Výsledky 2. kola nadstavby

Skupina o titul: Žilina - Slovan Bratislava 2:3 (45.+1 Myslovič, 90.+1 Kurminowski - 5. Bajrič, 32. Ožbolt, 54. Moha).

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Slovan Bratislava 24 19 4 1 50:13 61 2. Žilina 24 14 6 4 42:21 48 3. Dunajská Streda 23 12 5 6 36:25 41 4. Trnava 23 9 3 11 26:28 30 5. Michalovce 23 8 6 9 28:37 30 6. Ružomberok 23 6 10 7 25:28 28

Skupina o záchranu: Nitra - Senica 2:0 (59. Šefčík, 83. Ristovski), Zlaté Moravce - Trenčín 2:3 (60. Ďubek, 77. Kovaľ - 33. a 36. Kadák, 57. Bukari).



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Trenčín 24 9 6 9 46:37 33 2. Zlaté Moravce 24 7 8 9 26:32 29 3. Senica 24 6 7 11 25:36 25 4. Sereď 23 5 8 10 24:25 23 5. Nitra 24 6 4 14 20:33 22 6. Žiar nad Hronom 23 3 7 13 19:42 16

Druhá anglická liga

Výsledky 38. kola: Fulham - Brentford 0:2, Millwall - Derby 2:3, Blackburn - Bristol 3:1, Huddersfield - Wigan 0:2, Hull - Charlton 0:1, Luton - Preston 1:1, Middlesbrough - Swansea 0:3, QPR - Barnsley 0:1, Reading - Stoke 1:1, Sheffield Wednesday - Nottingham 1:1, West Bromwich - Birmingham 0:0.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. West Bromwich 38 19 14 5 64:37 71 2. Leeds 37 21 8 8 56:30 71 3. Fulham 38 18 10 10 52:40 64 4. Brentford 38 18 9 11 66:33 63 5. Nottingham 38 16 13 9 49:39 61 6. Preston 38 16 9 13 51:46 57 7. Blackburn 38 15 11 12 55:46 56 8. Swansea 38 14 14 10 49:45 56 9. Bristol 38 15 10 13 52:56 55 10. Millwall 38 13 15 10 46:43 54 11. Cardiff 37 13 15 9 52:50 54 12. Derby 38 14 12 12 52:51 54 13. QPR 38 14 8 16 58:63 50 14. Reading 38 13 10 15 47:43 49 15. Sheffield Wednesday 38 13 10 15 47:50 49 16. Birmingham 38 12 12 14 48:57 48 17. Wigan 38 11 11 16 40:50 44 18. Stoke 38 12 7 19 50:56 43 19. Charlton 38 11 9 18 45:54 42 20. Huddersfield 38 11 9 18 45:60 42 21. Middlesbrough 38 9 14 15 37:50 41 22. Hull 38 11 8 19 49:64 41 23. Barnsley 38 9 10 19 43:62 37 24. Luton 38 10 6 22 44:72 36

Polská liga

Výsledky 1. kola nadstavby

Skupina o titul: Gliwice - Poznaň 0:2.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Legia Varšava 30 19 3 8 63:30 60 2. Gliwice 31 16 5 10 36:28 53 3. Poznaň 31 14 10 7 57:29 52 4. Vratislav 30 13 10 7 42:33 49 5. Cracovia Krakov 30 14 4 12 39:29 46 6. Štětín 30 12 9 9 29:31 45 7. Bialystok 30 12 8 10 41:39 44 8. Gdaňsk 30 11 10 9 40:42 43

Ruská liga

Fotbalisté Rostova přes nákazu koronavirem v týmu odehráli utkání ruské ligy v Soči. Přestože klub ve středu nastoupil do dvoutýdenní karantény kvůli šesti případům nemoci covid-19 v kádru, rozhodl se zápas odehrát s náhradním týmem složeným z hráčů do 18 let. Nejmladšímu členovi mužstva bylo šestnáct a nezkušený celek na domácí nestačil. Hosté sice dali už v první minutě gól, ale nakonec utržili od sestupem ohroženého protivníka debakl 1:10.



Výsledky 23. kola: Jekatěrinburg - Kazaň 1:2, Tula - Spartak Moskva 2:3, CSKA Moskva - Petrohrad 0:4, Samara - Groznyj 2:4, Soči - FK Rostov 10:1.