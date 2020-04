Co ovlivní plány na závěr sezony v Premier League? Třeba značka dresů

Fotbalisty Liverpoolu, kteří jsou takřka jistým mistrem, v posledních pěti letech obléká americká značka New Balance.

Kontrakt s oděvním a obuvním výrobcem však vyprší 30. června 2020, od příští sezony by ho měl vystřídat Nike. Značku oblečení mají měnit i Watford či Newcastle.

I to může být zádrhel, jestli odsouhlasit dohrávaní sezony i během července.

Ještě větší problém nastane s hráčskými smlouvami, jejichž platnost končí právě 30. června.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) sice uvažuje o tom, že kontrakty by automaticky platily do konce sezony bez ohledu na to, kdy se bude hrát.

Jenže toto opatření údajně naráží na anglického právo, podle které by rozhodnutí FIFA nebylo relevantní. A kontrakty do 30. června 2020 má spousta hráčů, z těch známých například Willian z Chelsea či Jan Vertonghen z Tottenhamu.

Majitelé klubů se chtějí vyhnout obtížím, které by přesahem do července nastaly. Proto si zřejmě odhlasují, že Premier League bude ukončena nejpozději právě do 30. června. A pokud se tak stane, je pravděpodobné, že sezona se dohrát nestihne.

V Anglii zbývá devět kol, přičemž Manchester City, Sheffield United, Arsenal a Aston Villu čeká ještě o jeden ligový zápas víc.

Objevují se návrhy, že by z Premier League nikdo nesestupoval a nejvyšší soutěž by pro příští ročník doplnily na stav dvaadvacet West Bromwich Albion a Leeds, nejlepší týmy druhé ligy.

Aby se stihlo dohrát v do konce června, potřebovala by Premier League odstartovat ještě v květnu. To se v současné době nezdá jako pravděpodobné.

Do nálady může promluvit i žádost Evropské fotbalové unie (UEFA), pro kterou je prioritou dohrání přerušených soutěží.

„Jsem si jistý, že se zařídíme podle všech možných opatření. Musíme zachovat regulérnost,“ řekl pro BBC Chris Wilder, trenér Sheffieldu United. „Věřím, že je možné současnou sezonu dokončit.“