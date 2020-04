Nejzazší termín není, chceme dohrát. Kluby v Anglii jednaly o sezoně

O chystaném scénáři dokončit ligu nejpozději koncem června informovala před jednáním různá britská média. Místo toho však nejlepší anglické celky debatují o variantách, jak zbývajících 92 duelů vměstnat do rozumného kalendáře.

„Rozebíráme podrobné plány na závěr ročníku,“ uvedla Premier League v prohlášení. „Opětovné zahájení soutěže bude možné až a pouze ve chvíli, kdy to bude kvůli současné situaci bezpečné. Potřebujeme k tomu plnou podporu vlády. Zdraví a blahobyt hráčů, trenérů, manažerů, zaměstnanců klubů a fanoušků jsou pro nás prioritou.“

Anglická liga byla kvůli pandemii koronaviru přerušena 13. března, veškerý fotbal v zemi, která má přes 12 tisíc obětí nákazy, je zastaven nejméně do 30. dubna.

„Naším cílem je sezonu 2019/20 dokončit. V této fázi jsou však veškerá probíraná data pouze předběžná. Záleží na vývoji situace ohledně viru covid-19,“ podotýká vedení soutěže.

Čím později se bude ročník dohrávat, tím větší potenciální obtíže budou kluby v Premier League řešit.

Spousta hráčských smluv končí 30. června a týmům hrozí, že o tyto fotbalisty přijdou. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) zvažuje, že kontrakty by automaticky platily do konce sezony bez ohledu na to, kdy se bude hrát.

Jenže toto opatření údajně naráží na anglické právo, podle kterého by rozhodnutí FIFA nebylo relevantní. Koncem června také třeba Liverpoolu vyprší smlouva s oděvní značkou New Balance a má ji vystřídat Nike.