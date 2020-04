Většina chce sezonu dohrávat, říká šéf sdružení Evropských lig

Česká profesionální mužstva mohou od pondělí 20. dubna trénovat na hřišti v osmičlenných skupinách, podobně se už dva týdny připravují bundesligové týmy.

Ty od středečního večera vědí, že pokud se fotbal hrát začne, tak minimálně do 31. srpna to bude před prázdnými ochozy. Kancléřka Angela Merkelová oznámila, že do té doby se nesmí pořádat velké akce jako koncerty nebo slavnosti.

„Sportovní akce problém nepředstavují,“ řekl na společné tiskovce bavorský premiér Markus Söder. „Ale kdy bude možné hrát fotbal bez diváků, o tom je třeba ještě diskutovat.“

Bundesliga je přerušená do konce dubna, na konferenci zástupců vedení soutěže a klubů se příští čtvrtek rozhodne, jak dál.

V Německu už dřív naplánovali, že by se bundesliga rozjela první či květnový víkend. To je v současné situaci vyloučené.

Šéf bundesligy Christian Seifert v minulých dnech intenzivně jednal s držiteli vysílacích práv, aby klubům poslali splátky, jinak čtyřem prvoligovým a devíti druholigovým hrozí existenční potíže.

Belgie rozhodnutí oddaluje

Datum, kdy by se mohlo začít, nemá ani nejsledovanější fotbalová soutěž světa Premier League. „V současné situaci je nemožné říct, kdy se fotbal v jednotlivých zemích zase začne hrát,“ prohlásil Alberto Colombo, generální sekretář sdružení Evropských lig.

„Velká většina členů sdružení upřednostňuje sezonu dohrát. Je tady i malé množství zemí včetně Belgie, kde zvažují předčasné ukončení,“ podotkl Colombo.

Belgie ještě definitivně nerozhodla. Sice 2. dubna vyhlásila Bruggy mistrem, sezonu předčasně ukončila, ale definitivní verdikt padne až 24. dubna. I proto, že Evropská fotbalová unie (UEFA) upozornila, že belgické kluby by nemusela pustit do příštího pohárového ročníku.

Už tento pátek se sejdou zástupci klubů Premier League, ale není pravděpodobné, že se začne brzy hrát. Anglie momentálně patří k nejvíc postiženým zemím nákazou koronavirem.

V Anglii i v Německu zbývá dohrát devět kol. Anglie má takřka jistého šampiona, Liverpool má pětadvacetibodový náskok, hraje se však o účast v Lize mistrů i o záchranu.

„Zatím bylo prioritou vytvářet podmínky, za jakých by se během léta mohlo dohrávat. Vedení soutěží musí vypracovat lékařské, tréninkové a zápasové protokoly. Ale teď není možné říct, kdy hrát začneme,“ zdůraznil Colombo.

„Všichni víme, že za zrušení různých opatření, která se vztahují i na sport, jsou zodpovědné vlády v jednotlivých zemích.“

Česko má náskok

Česká vláda v úterý nastínila plán, jak omezení postupně uvolňovat. Od pondělí se může trénovat společně, byť za jasně určených podmínek. A od 8. června by se mohlo začít hrát.

Bundesligoví fotbalisté zase prošli testem na koronavirus, protože v Německu se zdaleka nejvíc testuje.

V Itálii se k testování hráčů chystají od května.

„Samozřejmě, že na prvním místě je zdraví všech hráčů i aktérů, kteří se zápasů účastní. Pořadatelé, zaměstnanci klubů, novináři, všichni musí být v bezpečí,“ řekl Colombo. „Testování je důležitou součástí těch zdravotních opatření, ale každé zemi se to děje jinak.“

„Drtivá většina evropských ligových soutěží chce sezonu dohrát. Musíme ochránit regulérnost a také nemůžeme ohrozit spolupráci s UEFA.“

UEFA apeluje na vedení všech ligových soutěží, aby se přerušené sezonu dohrály, pokud to jen trochu půjde. Příští týden je v plánu další videokonference, kde se nastíní další společný postup.