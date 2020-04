Budou první v Premier League. Hráči Arsenalu souhlasí se snížením platů

Anglický deník The Guardian uvádí, že by k podepsání dohody mělo dojít v následujících 48 hodinách. Server BBC se zase odvolává na tvrzení renomovaného a obvykle velmi dobře informovaného webu The Athletic.

V obsahu se shodují.

Fotbalisté áčka Arsenalu vyjednávali s vedením dva týdny o podobě krácení mezd. Hráči údajně nejprve nesouhlasili s plošným ročním snížením výplat, klíčovou roli však sehrál trenér Mikel Arteta. Jeho středeční proslov na společném videohovoru přiměl ostatní k souhlasnému pohledu na věc.

Španělský kouč, který na konci března oznámil, že se vyléčil z nákazy virem covid-19, svým svěřencům sdělil, že by s nimi peníze nerozebíral, kdyby bylo vše v pořádku. V současné situaci je však pobídl k jednotě. K solidaritě. K pomoci klubu ve složitém období.

Arsenalu snížení mezd pomůže během ekonomické krize významně ušetřit, i když pro hráče existuje cesta, jak peníze „získat zpátky“: pokud by se dokázali probojovat do příštího ročníku Champions League, dostanou bonus ve výši 100 tisíc liber.

V přerušeném ročníku jsou ale deset zápasů před koncem devátí s osmibodovou ztrátou na příčky zajišťující kvalifikaci.

Fotbalisté se připojují ke svým šéfům, kteří ve středu oznámili, že se po dobu jednoho roku vzdávají víc než třetiny svých platů.

Ostatní kluby v anglické nejvyšší soutěži zatím hráčům platy nesnížily. O plošnou změnu se pokoušelo vedení Premier League, které neúspěšně navrhovalo 30 procent: zástupci hráčské asociace uvedli, že by se krácení mezd negativně odrazilo ve výši daní - peníze z nich by pak chyběly například ve zdravotnictví.