Co to bylo? kritizoval Haaland rozhodčí. Guardiola byl klidný: Té reakci rozumím

Nejhlasitější a první byl v hloučku norský urostlý útočník Erling Haaland, právě on byl předtím faulován, když poté přesně vysunul Grealishe. Na rozhodčího Hoopera doslova křičel, když s křečovitým výrazem ve tváři vehementně gestikuloval.

Naštvaný Haaland pak druhý den kraloval titulním stranám hned několika britských sportovních deníků.

„U něj je to běžná reakce,“ odpovídal poté médiím uklidněný domácí trenér Pep Guardiola. „Takhle tam v tu chvíli vypadal celý tým, a já klukům rozumím.“

Když se ho reportéři Sky Sports na celou situaci zeptali, nenechal se strhnout emocemi: „Další otázka, nebudu vám tady dělat Mikela Artetu.“ Kouč Arsenalu byl totiž po porážce v Newcastlu (0:1) za výroky směrem k rozhodčím potrestán.

Haaland však po zápase úplně nevychladl, nejdřív se při odchodu do kabin na sudí obořil, na sociální síť X pak vyťukal krátký, leč výstižný vzkaz: „WTF“. Znalí vědí, pro ostatní jde o vulgární anglickou zkratku přeložitelnou jako „Co to ku***“. Příspěvek přidal i jeho otec Alfie: „Hrozné.“

Nedivte se, vždyť obhájci titulu v lize remizovali už potřetí v řadě (3:3) a první Arsenal se jim opět vzdálil. Proti Tottenhamu navíc dvakrát vedli.

Za svou reakci na hřišti si pak aktuálně nejlepší střelec soutěže vysloužil žlutou kartu a vlastně může být rád, že vulgarismy směrem k rozhodčímu nepoužil rovnou, jinak by ani nedohrál.

Fotbalisté Manchesteru City v hloučku kolem rozhodčího Simona Hoopera během utkání s Tottenhamem.

„Byl zklamaný,“ bránil ho Guardiola. „Kdyby hrál rozhodčí za Manchester City, taky by byl zklamaný. Nechci ho kritizovat, bod jsme nebrali kvůli němu.“

„Ale docela mě překvapilo mě, že se Hooper rozhodl přerušovat, když předtím jasně ukázal výhodu,“ pokračoval španělský kouč. „Pískl přesně ve chvíli, kdy Grealish dostal balon.“

„Což byl naprostý šok. Nevím, co si sudí myslel,“ rozčílil se pro BBC bývalý anglický záložník Jermain Jenas. „Nejenže je to jasná chyba, ale podle mě dokonce monstrózní chyba.“

Jeho kolega ze studia televize Sky Sports Micah Richards přidal: „Problém mám s tím, že jinde se hra pořád pouští a teď bylo rozhodnuto během chvilky. Jestli máte pochybnosti, tak to prostě nechte dohrát a až pak se dá situace vrátit. Proto se City cítí poškození.“

Nemyslím si, že by ta situace ze závěru měla být hlavním tématem dnešního zápasu,“ podotkl kouč Tottenhamu Ange Postecoglou. „Byl to především skvělý fotbal, na to bych se soustředil.“