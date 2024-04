Úroveň sudích v Anglii není dostatečná, kde je selský rozum? stěžuje si Kompany

Burnley přesto odehrálo velmi slušný zápas a v závěru sahalo po třech bodech, možná i proto Kompany cítil, že nebýt onoho vyloučení v závěru první půle, mohl získat v souboji o záchranu značnou výhodu.

K tomu přidejte také fakt, že devatenáctý celek tabulky ve třiceti kolech posbíral už šest červených karet, nejvíce v soutěži.

CANAL+ Sport CZ/SK @CANALSportCZ Teď už Chelsea štěstí přálo! 🍀



Lorenz Assignon byl po druhém žlutém faulu vyloučen a Cole Palmer si s pokutovým kopem poradil chladnokrevně... 🥶



#CHEBUR - 1:0 https://t.co/KExulaTglv oblíbit odpovědět

„Rozhodčím to říkám napřímo pravidelně a ještě jsem za to žádný trest dodatečný trest nedostal,“ líčil Kompany v narážce na ostatní kolegy, například Mikela Artetu z Arsenalu, jemuž právě podobný postih hrozil po listopadovém duelu v Newcastlu (0:1). On se ostatně o rozhodčích vyjadřuje velmi často.

Španěl nakonec trestu unikl i díky poměrně kreativnímu výkladu. V odůvodnění stálo, že anglické slovo „disgrace“ (v překladu hanba, zostudění, neúcta), jež v pozápasovém rozhovoru použil, má trochu jiný význam než španělská podoba „disgracia“ (neštěstí, tragédie), kterou mohl mít na mysli.

Není ale sám, své o tom vědí například v Nottinghamu, kde si na vysvětlování sporných výroků dokonce najali bývalého expertního sudího Marka Clattenburga. V tamním klubu si na sudí stěžovali už i oficiální cestou, při nedávném utkání s Liverpoolem (0:1) dokonce majitel pronásledoval arbitry až k šatnám.

Ani zmíněný Liverpool není výjimkou. Už v říjnu po utkání s Tottenhamem se řešil skandál, při němž videorozhodčí ofsajdovou situaci sice správně vyhodnotili, sudí na ploše ale kvůli nedorozumění navázal opačně.

Zlobil se třeba i Wolverhampton na Manchesteru United nebo norský kanonýr Erling Haaland kvůli unáhlené reakci rozhodčího. K situaci se pak prostřednictvím světoznámé třípísmenné zkratky „WTF“ projevil i na sociálních sítích.

„Nejhorší za poslední roky,“ shrnoval už na podzim nespokojené reakce deník The Independent.

„Kontrola každého momentu je teď obrovská, tlak na sudí je neuvěřitelný,“ uznal Kompany. „K tomu se teď přidává VAR, tedy další rozhodčí, jejichž názor může být odlišný, což práci těm na hřišti vůbec neulehčuje.“

Sedmatřicetiletý kouč a bývalý výborný stoper má navíc pocit, že se v předchozích sezonách „víc používal selský rozum a situace posuzovaly citlivěji.“

„Fajn, tak uděláte hloupou chybu, společně se tomu zasmějeme a jdeme dál, vždycky se tradovalo, že se to v průběhu sezony stejně nějak srovná,“ doplnil.

„Ale teď? Vůbec to tak nevnímám. A to, že nám hrozí sestup nic neznamená, jen chci být spravedlivý.“