Sbíral trofeje, čistá konta a tvořil rekordy. Čechova kariéra v číslech

dnes 23:21

V říjnu to bude dvacet let, kdy poprvé odchytal zápas v profesionální soutěži. Ve středu v Baku fotbalový gólman Petr Čech nastoupil v kariéře naposled. A na derniéru to nebude hezké vzpomínání, ve finále Evropské ligy s Arsenalem prohrál. Od Chelsea, kde strávil největší část fotbalového života, dostal čtyři góly (1:4).